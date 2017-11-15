Три абзаца из 29: Сурков подытожил переговоры с Волкером по миротворцам

Москва, , 03:15 — REGNUM Три абзаца из 29, предложенных американской стороной на переговорах по ситуации Донбассе, являются приемлемыми, заявил помощник президента России Владислава Суркова по итогам переговоров со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, сообщает Russia Today.

«Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев, — сказал Сурков. — Три из них наша делегация сочла приемлемыми».

Напомним, 13 ноября в Белграде состоялась встреча Сукова и Волкера. После встречи американское посольство в России сообщило, что на переговорах состоялось всестороннее обсуждение ситуации в Донбассе.

Американская сторона акцентировала внимание на том, что у Москвы и Вашингтона разные концепции о путях достижения мира. Однако «совместная работа в этом направлении будет продолжена».

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Отметим, идея введения на территорию Донбасса миротворческой миссии ООН неоднократно транслировалась украинскими властями. В августе 2017 года украинский президент Петр Порошенко на сессии Генеральной Ассамблеи ООН внес соответствующее предложение.

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Москва поддержала идею и направила в Совет безопасности ООН свое предложение. Условием России, поддержанном ДНР и ЛНР, стало размещение миротворческой миссии на линии разграничения военного конфликта.

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Формат возможного ввода миротворческих сил ООН в Донбасс продолжает обсуждаться.

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