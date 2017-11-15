Президент Южного Судана больше не будет морить беженцев голодом

Джуба, 15 ноября 2017, 03:10 — REGNUM Президент Южного Судана Сальва Киир распорядился снять все ограничения на поставку гуманитарной помощи в лагеря беженцев в стране после критики со стороны ООН, передает Reuters.
Согласно приказу президента частично признанной африканской республики, «все уровни власти должны помогать группам помощи», а чиновники, уличенные в блокировании гуманитарной помощи, «будут привлечены к ответственности».
Сообщается, что президент Киир уже удостоился похвалы со стороны постоянного представителя США в ООН Никки Хейли.
«Это хороший знак, но мы должны увидеть е только слова президента Киира, но и действия», — заявила Хейли, комментруя приказ президента Южного Судана.
Напомним, президент Южного Судана Сальва Киир был обвинен в том, что его режим «морит голодом» беженцев в стране с подачи постпреда США Никки Хейли, которая находилась с визитом в африканской стране в конце октября.
Хейли, которая инспектировала в Южном Судане ситуацию с соблюдением прав человека, заявляла о чудовищных преступлениях режима Киира, что не помешало ей провести «конструктивные» переговоры с президентом республики.
В результате постпред США была неправильно понята самими беженцами — в одном из лагерей вынужденных переселенцев на Хейли было совершено нападение, постпреда США пришлось эвакуировать.
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