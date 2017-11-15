Конфликт в Зимбабве: Правящая партия обвинила главу военных в «измене»

Хараре, , 02:50 — REGNUM Правящая партия Зимбабве ZANU выступила с заявлением, касающимся высказываний и действий главы военных Константина Чивенги, передает Associated Press.

Согласно заявлению, Чивенга является «изменником», действия которого «направлены на нарушение национального мира и стабильности» и являются «подстрекательством к восстанию».

Напомним, глава военных Константин Чивенга ранее угрожал «вмешаться» в политический конфликт между президентом Робертом Мугабе и бывшим вице-президентом Эммерсоном Мнангагва, сторонником которого он является.

Отставка вице-президента Эммерсона Мнангагва состоялась 6 ноября. 8 ноября, вслед за отставкой с поста вице-президента, Мнангагва был уволен со всех руководящих постов в партии ZANU.

А 14 ноября на улицах Хараре появились танки, что многими было расценено как начало военного мятежа.

Наблюдатели связывают все неприятности Мнангагва и его сторонников с конфликтом бывшего вице-президента с Грейс Мугабе, женой и соратником 93-летнего президента Роберта Мугабе.

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