Политолог: Россия может стать радиоактивна и политически, и для инвесторов

Москва, , 02:42 — REGNUM Образ врага, который создаётся в отношении России, — совершенно уникален на протяжении многих десятилетий. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» высказал политолог, президент Центра национальных интересов, издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

Читайте также: Медведев: Отношения между РФ и США стремительно деградируют

По мнению политолога, санкции, которые в настоящее время действуют в отношении России — это цветочки. Однако если произойдёт то, чего хотят многие в Конгрессе США, Россия станет радиоактивна не только политически, но и для инвесторов. Американский президент Дональд Трамп пока по этому пути идти не готов.

«Я той реакции на Россию, которую я вижу сегодня в США, не видел на Советский Союз даже во время Андропова, даже во время корейского самолёта, который был сбит. Сейчас образ врага, который создаётся в отношении России, — он совершенно уникален на протяжении многих десятилетий», — отметил Дмитрий Саймс.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках саммита АСЕАН в Маниле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Россией и США деградируют день ото дня, и на данный момент они находятся в самой нижней точке за последние десятилетия.