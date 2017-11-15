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Румынский суд запретил въезд в страну «про-российскому» военному из Сербии

Политика

Братислава Зивковича подозревают в шпионаже в пользу России

Бухарест, 15 ноября 2017, 02:29 — REGNUM  Суд русмынского Бухареста объявил «нежелательной персоной» и запретил въезд в страну гражданину Сербии, который подозревался разведкой страны в шпионаже в пользу России, передает Associated Press.

Согласно заявлению разведслужбы страны, 42-летний Братислав Зивкович, один из руководителей сербских четников, намеревался получить секретные документы от военных.

Документы, которыми интересовался Зивкович, касались критической инфраструктуры и военных объектов на юго-востоке Румынии.

По информации спецслужб Румынии, Зивкович, который в 2014 году участвовал в «российской аннексии» Крыма, мог действовать в интересах России.

Суд не смог доказать, что гражданин Сербии получил доступ к какой-либо секретной информации, однако в связи с «рисками для национальной безопасности» Зивковичу на 15 лет был запрещен въезд в страну.

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