Румынский суд запретил въезд в страну «про-российскому» военному из Сербии

Бухарест, , 02:29 — REGNUM Суд русмынского Бухареста объявил «нежелательной персоной» и запретил въезд в страну гражданину Сербии, который подозревался разведкой страны в шпионаже в пользу России, передает Associated Press.

Согласно заявлению разведслужбы страны, 42-летний Братислав Зивкович, один из руководителей сербских четников, намеревался получить секретные документы от военных.

Документы, которыми интересовался Зивкович, касались критической инфраструктуры и военных объектов на юго-востоке Румынии.

По информации спецслужб Румынии, Зивкович, который в 2014 году участвовал в «российской аннексии» Крыма, мог действовать в интересах России.

Суд не смог доказать, что гражданин Сербии получил доступ к какой-либо секретной информации, однако в связи с «рисками для национальной безопасности» Зивковичу на 15 лет был запрещен въезд в страну.

Читайте ранее в этом сюжете: Белград и Загреб обменялись нотами протеста после годовщины операции «Буря»