ООН осуждает Северную Корею за «нарушение прав человека»

Нью-Йорк, США, , 02:04 — REGNUM Совет по правам человека Генеральной ассамблеи ООН приняла резолюцию, осуждающую Северную Корею за «нарушение прав человека», передает Associated Press.

Резолюция, вынесенная на рассмотрение Японией и Евросоюзом, была принята органом Генассамблеи без голосования.

Принятый документ осуждает «давно продолжающиеся систематические, широко распространенные грубые нарушения прав человека» в Северной Корее.

По словам представителя Японии в ООН Коро Бешо, резолюция направлена против властей КНДР, которые «продолжают отвлекать ресурсы на цели создания ядерного оружия и баллистических ракет вместо заботы о благосостоянии корейского народа».

Представитель КНДР в ООН Я Сон Нам уже охарактеризовал резолюцию как «продукт политической и военной конфронтации, заговор Соединенных штатов и других враждебных сил».

Напомним, Северная Корея существует под санкциями ООН с 2006 года. Санкции, основной причиной которых является продолжающаяся ракетно-ядерная программа КНДР, регулярно продлевались и ужесточались.

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