Завершился «исторический» визит Си Цзиньпина в Лаос

Вьентьян, , 01:05 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин вновь встретился со своим лаосским коллегой Буннянгом Ворачитом во время своего исторического визита в Лаос, сообщает 14 ноября агентство «Синьхуа».

Си завершил первый визит главы китайского государства и руководителя Компартии страны в Лаос за 11 лет. Он поблагодарил лидера генерального секретаря ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ) и по совместительству лаосского лидера Буннянга Ворачита за теплый прием, гостеприимность и особую прощальную встречу.

Стороны достигли консенсуса по дальнейшей консолидации позиций двух стран и развитию китайско-лаосских отношений, продвигая вперед всестороннее стратегическое сотрудничество.

По словам Си, он с Буннянгом договорился строить общее будущее стратегической значимости, очерчивая планы стратегического развития в русле взаимовыгодного сотрудничества и указывая направления реализации традиционной дружбы между странами и выгоды для общественности.

Называя состоявшийся визит «полным успехом», Си выразил уверенность в будущем двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что стороны всесторонне воспользуются результатами визита во имя общественного блага и развития китайско-лаосского всестороннего стратегического партнёрства.

Буннянг, со своей стороны отметил, что успешный исторический визит Си поднял двусторонние отношения на более высокий уровень и полностью продемонстрировал наличие традиционной дружбы между двумя странами.

НРПЛ и вся страна вдохновлены этим визитом и питают огромные надежды на будущее двусторонних отношений.

Лаос намерен объединить усилия с Китаем в целях эффективного использования результатов визита во имя большего прогресса в развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах, основываясь на духе добрососедства, дружбы, товарищества и партнерства, добавил Буннянг.

Напомним, что лаосская столица Вьентьян стала финальным пунктом азиатского турне председателя КНР Си Цзиньпина, которое стартовало 11 ноября с саммита АТЭС во Вьетнаме. Затем остался во Вьетнаме с государственным визитом, проведя встречу генеральным серкретарем ЦК Компартии Вьетнама и президентом страны.

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