На улицы столицы Зимбабве вывели танки

Хараре, , 00:47 — REGNUM Власти Зимбабве вывели на улицы Хараре бронетехнику, со ссылкой на очевидцев сообщает Associated Press.

Напомним, Зимбабве погружена в состояние политического кризиса. Во главе республики находится президент Роберт Мугабе — старейший действующий глава государства на планете.

Президент в республике избирается на шестилетний срок, но число сроков бесконечно. Последний раз Мугабе был избран 24 июля 2014 года.

Политическое обострение развернулось после отставки 6 ноября 2017 года Эммерсона Мнангагву, первого вице-президента. Поводом для отстранения Мнангагвы стали обвинения в попытке госпереворота.

Отметим, что Мнангагва считался преемником Мугабе. После отставки Мнангагва потерял руководящую должность в главной партии страны ZANU. Ряд его последователей подверглись преследованиям.

Предположительно, причиной опалы является конфликт Мнангагвы с Грейс Мугабе, женой Мугабе. В итоге отстраненный от дел политик эмигрировал.

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