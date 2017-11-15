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Комитет Генассамблеи ООН принял внесенную Порошенко резолюцию по Крыму

Политика

77 членов комитета воздержались

Комитет Генассамблеи ООН принял внесенную Порошенко резолюцию по Крыму
Nicolas Raymond
Флаг ООН

Вашингтон, 15 ноября 2017, 00:22 — REGNUM  Резолюция по правам человека в Крыму и в Севастополе, инициированная украинским президентом Петром Порошенко, принята в ходе голосования в Комитете Генеральной ассамблеи ООН, сообщается в Twitter миссии Украины в ООН.

«3-й комитет ГА ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, внесенную по инициативе президента П.А.Порошенко, — говорится в сообщении. — «За» — 71, «против» — 25, «воздержались» — 77. Резолюция — важный шаг для защиты прав соотечественников на полуострове».

Напомним, Украина внесла в Третий комитет Генассамлеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму 31 октября 2017 года.

В документе — требование к Москве снять запрет с организации «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обеспечить обучение жителей полуострова на украинском и крымскотатарском языках.

Важной частью требований является «необходимость доступа международных организаций в оккупированный Крым».

Читайте подробнее: Украина внесла в ООН резолюцию по Крыму

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Владимир Ельченко, постоянный представитель Украины при ООН, заявил, что принятие резолюции сможет приблизить «возвращение» полуострова в состав Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве считают, что новая резолюция ООН приближает Крым к Украине

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