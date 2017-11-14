«Варшава возьмётся за перевоспитание украинских националистов» — Марков

Москва, , 23:49 — REGNUM В польских элитах утвердилось мнение, что неонацисты в Киеве выполнили поставленные перед ними западными кураторами политические задачи, а значит теперь их влияние на власть должно быть серьёзно ослаблено. Об этом 14 ноября заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Приходится иметь дело с тем, кто есть. (После переворота в Киеве) польские элиты были вынуждены иметь дело с тем «коренным» украинским национализмом, (сторонники) которого сотрудничали с Гитлером и которые участвовали в массовом геноциде польского населения. Они закрыли глаза и нос, чтобы не воняло нацизмом. Теперь же аступил тот момент, когда, они считают, коренные преобразования сделаны и самых откровенных неонацистов можно от власти потихоньку уже убирать», — заявил Марков.

По его мнению, Польша, следуя в фарватере американской политики по формированию на Украине антироссийского правительства, была вынуждена смириться с тем, что переворот будет производиться силами ультраправых радикалов. И хотя в целом США и Польша занимают единую позицию по украинскому вопросу, конкретно по повод бандеровцев позиция серьёзно различается, убеждён Марков.

«Поляки считают, что бандеровцы дело террора уже сделали и можно спокойно их убрать… Американцы же считают, что их убирать рано: бандеровцев нужно оставить и по-прежнему активно использовать. Сейчас есть это различие, но насколько оно будет глубоким и кто победит — мы точно не знаем», — указал он.

Политолог отметил, что большинство украинских неонацистов «находится на кормёжке и тесно связано с украинской властью» — они подчиняются либо президенту Петру Порошенко через Службу безопаности Украины, либо подчиняются Арсену Авакову через МВД.

В свою очередь, в Польше прекрасно знают, что практически все ультранационалистические группировки используются украинскими властями, и теперь намерены оказывать в связи с этим на Киев серьёзное давление. При этом такая линия Варшавы подкрепляется объективной ситуацией, сложившейся в настоящее время в польском обществе, указал эксперт.

«Польское общественное мнение ненавидит Бандеру, УПА и так далее — но его (мнение) попытались изолировать, в том числе введением достаточно жёсткой цензуры в польских СМИ, когда было не рекомендовано ничего ни писать, ни показывать. Тем не менее, долго так продолжаться не может», — полагает Марков.

«Тем более, что сейчас к власти пришли тоже польские националисты, которым всё это тоже не нравится. И вот комбинация факторов: с одной стороны, уже прошла стабилизация режима (на Украине), поэтому можно откровенных неонацистов убрать. С другой — польское общественное мнение начало это замечать. И, наконец, изменился характер нынешнего польского правительства, — теперь к власти там пришли довольно жёсткие националисты», — подчеркнул он.

Марков считает, в перспективе Варшава намерена получать вполне конкретные политические дивиденды от переворота в Киеве 2014 года — в частности, Варшава желает усилить своё положение, получив «от Европы некий мандат на то, что именно она, Польша, от имени Европы будет осуществлять некое руководство Украиной».

«В результате Польша станет великой европейской державой, она будет содержать своего рода «протекторат» как над Украиной, так и над Белоруссией, и Польша сравняется в Европе по рангу с Францией, Великобританией и Германией», — добавил он.

Ранее замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий назвал «шокирующим» решение Киева запретить поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов, заодно осудив «бездумную реабилитацию» Украинской повстанческой армии (УПА). При этом он подчеркнул, что Польша продолжает относиться Украине как к союзнику, тогда как Киев проявляет недружелюбный настрой.