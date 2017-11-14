МВБ США: Нам мало знать исходный код Касперского

Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приветствует решение российской компании «Лаборатория Касперского» раскрыть исходный код своих продуктов для независимого анализа, но считает его недостаточным. Соответствующее заявление сделала сегодня помощник главы МВБ США по вопросам кибербезопасности Джанет Манфра, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по науке, космосу и технологиям.

Манфра заявила, что независимый анализ раскрытого «Лабораторией Касперского» исходного кода своего программного обеспечения будет несомненно полезным.

«Однако это недостаточно для устранения причин для беспокойства МВБ в отношении самого ПО», — пояснила она.

Также представитель МВБ отметила, что её ведомство занимается изучением письменного заявления «Лаборатории Касперского», в котором опротестована информация о рисках, которые якобы представляет ПО компании для федеральных компьютерных систем США.

«Лаборатория Касперского» представила в минувшую пятницу письменный ответ. Мы его все еще рассматриваем», — сказала Манфра.

Напомним, 13 сентября пресс-служба министерства внутренней безопасности США сообщила, что все государственные учреждения США должны прекратить использовать продукцию компании «Лаборатория Касперского» в трёхмесячный срок.

В ведомстве пояснили, что данные меры связаны прежде всего с рисками для информационной безопасности, которые продукты «Касперского» представляют для федеральных информационных систем.

В МВБ заявили, что опасаются якобы имеющей место «связи» работников «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами.