Украина приняла бюджет «полицейского государства»: рада «продалась войне»

Киев, , 22:43 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, украинский парламент принял в первом чтении законопроект №7000-П о выводах и предложениях к проекту закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год». Согласно документу, доходная часть бюджета составит 877,043 млрд грн (33 млрд 120 млн долл), расходная — 948,129 млрд грн (35 млрд 805 млн долл). Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 2,575 трлн грн или 97 млрд 243 млн долл (рост на 3% по сравнению с 2017 годом).

При этом дефицит госбюджета составит 77,9 млрд грн (2 млрд 941 млн долл), то есть 2,4% ВВП. Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2018 год прогнозируется на уровне 130,2 млрд грн (4,9 млрд долл). Общие выплаты по государственному долгу в 2018 году оцениваются в 305,926 млрд грн (11 млрд 553 млн долл). При этом на сектор безопасности и обороны закладывается 5% ВВП (более 160 млрд грн или более 6 млрд долл).

Кроме того, депутаты приняли в первом чтении изменения в Налоговый кодекс, предусмотренные законопроектом №6776-д. Согласно пояснительной записке к документу, ставки экологического налога увеличены на 11,2%. Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов увеличены на 16,8%. Документ предусматривает увеличение акциза на табачные изделия на прогнозный индекс потребительских цен на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в целом на 29,7%). Общий ресурс от внедрения этих инициатив в 2018 году составит 11,744 млрд грн (443 млн долл).

В свою очередь представитель президента в Раде, депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко отметила, что доходы госбюджета вырастут за счет увеличения ренты на пользование ресурсами.

«Сегодня мы проголосовали за так называемое постановление, которым мы согласовали первое чтение бюджета, предложенного Кабинетом министров Украины на 2018 год. В этом постановлении есть два раздела: поручение Кабмина относительно тех расходов, которые должны быть включены и сбалансированы в бюджете. Часть из них касается финансирования арии, финансирования медицины (разных больниц, детского лечения и т.д.). Что удалось достичь этим поручением? Увеличить рентные платежи. Эти рентные платежи позволят увеличить доходную часть бюджета, поскольку предлагая расходы, депутаты должны предложить доходную часть… Думаю, что через две недели мы согласуем все показатели», — сказала Луценко.

Она сообщила, что конфискованные средства семьи четвертого президента Украины Виктора Януковича и его приближенных пойдут на финансирование силовиков, социальных программы и сельской медицины.

«Мы сохранили переход конфискованных средств Януковича из так называемого спецфонда, на них будет финансироваться сельская медицина. Эти средства перейдут на 2018 год. Это как минимум 10 млрд (377 млн долл — ИА REGNUM ). Из них 1 млрд (37,7 млн долл — ИА REGNUM ) — на социально-экономическую сферу, 4 млрд (151 млн долл — ред.) — на армию, нацбезопасность и оборону, 4 млрд — на сельскую медицину и 1 млрд — на развитие регионов. Мы сохранили и поручили правительству увеличить доходную часть бюджета на сумму средств спецфонда — там остаток около 7,8 млрд грн (294 млн долл). Т. е. это дополнительная часть доходов. Мы предложили Кабмину сохранить показатели доходов таможни на уровне 2017 года. Мы это сделали, чтобы завышенные показатели не дали возможность уничтожить эксперимент по дорогам (финансирование ремонта дорог за счет сверхплановых сборов таможенных органов — ИА REGNUM )», — рассказала Луценко в интервью журналистам.

По ее словам, депутаты-мажоритарщики (выбраны в Раду по мажоритарным округам) от парламентских групп «Видродження» и «Воля народа» поддержали проект бюджета на 2018 год после того, как в документ были внесены поправки о выделении финансирования деятельности депутатов в избирательных округах.

«Депутаты внесли в поручение, которое мы согласовали в первом чтении, предложения на регионы, на округа. Потому что это мажоритарщики. Думаю, это было основным фактором, потому что правительство пообещало, что прислушается, а мы предложили источник дохода. Думаю, это было тем компромиссом, на который пошли эти две группы», — рассказала Луценко.

Кроме того, депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко призвал Раду как можно быстрее принять проект закона Украины «О государственном бюджете на 2018 год», поскольку в нем якобы заложено «повышение зарплат, пенсий, доходов украинцев, энергомодернизация, модернизация производственных фондов, дешевые кредиты, поддержка сельскохозяйственного производства».

«Мы считаем, что этот бюджет должен быть принят как можно быстрее. Повышение минимальной зарплаты, которое заложено в бюджете (523 грн или 19 долл) на следующий год является абсолютно недопустимым. С нового года минимальную зарплату предлагают установить на уровне 3723 грн, но по оценкам Министерства социальной политики и труда, у нас фактический прожиточный минимум на сентябрь месяц был 3831 грн. Т. е. та минимальная зарплата, которая предлагается в проекте бюджета — ниже прожиточного минимума. Это не отвечает ст.46 Конституции, которая предусматривает, что социальные выплаты не могут быть ниже прожиточного минимума… Поэтому мы настаиваем, чтобы минимальная зарплата была не ниже 5 тыс грн. (188 долл) в месяц. Повышение минимальной зарплаты потянет за собой повышение средней зарплаты по стране и повышение пенсий. Потому что после повышения зарплат будут увеличены доходы Пенсионного фонда из-за увеличения поступлений от уплаты налога на доходы физлиц и единого соцвзноса», — пояснил Ляшко.

«Наши законопроекты — освобождение от уплаты налогов на новое оборудование, создание индустриальных парков, бесплатное подключение к энергосетям, внедрение аграрно-сырьевого сбора, чтобы дотировать животноводство, восстановить поголовье коров в селе, энергомодернизация, которая даст возможность в два раза снизить тарифы», — подытожил Ляшко.

При этом внефракционный депутат Дмитрий Добродомов раскритиковал Раду и правительство за резкое увеличение финансирования силовиков и администрации президента. При этом он сообщил, что Рада поддержала сокращение финансирования медицины и стипендий.

«Нужно вернуть медицинскую субвенцию на регионы, откуда забрали 4 млрд. С социальных стипендий забрали минимум 360 млн. и т.д. Можно свободно забирать половину средств с финансирования администрации президента, финансирование которой увеличили на 1 млрд. Там не на что тратить такие огромные средства. МВД, ГПУ, СБУ — везде повышение. В МВД вообще повышение 13,5 млрд (509 млн долл). Финансирование государственной фискальной службы вообще увеличили в два раза — до 11 млрд (415 млн долл). Ни одна из наших правок не была принята. Лично я не голосовал за этот бюджет», — признался Добродомов в эфире канала «112 Украина».

По его словам, проект бюджета принят в результате подкупа мажоритарщиков из парламентских групп «Видродження» и «Воля народа».

«Снижения налогов не будет, это я вам говорю сразу. Энергоэффективность и модернизация предприятий — этого тоже не будет и не предусматривается. Не предусматривается снижение тарифов. И 5 тыс грн минимальной зарплаты не будет предусмотрено в бюджете на следующий год. На каком основании голосовать за бюджет? Бюджет проголосован в результате договорняков. Ирина Луценко проговорилась по Фрейду… Правительство депутатам-мажоритарщикам обещает выделить на их округа субвенции — 5−10 млн грн (до 377 тыс долл). Потом от 20 до 40% средств оседает у самих мажоритарщиков. Это непрямой, завуалированный подкуп депутатов», — рассказал Добродомов.

В свою очередь, депутат, глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк прогнозирует, что окончательно проект закона «О бюджете Украины на 2018 год» будет принят в начале декабря.

«Думаю, что это будет в соответствии с графиком, в начале декабря», — сказал Березюк журналистам 14 ноября в кулуарах Рады.

Депутат, лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко считает, что Украина превращается в «полицейское государство».

«В разы увеличивается финансирование силовых структур, уменьшаются выплаты, даже финансирование Пенсионного фонда на 15 млрд грн (566 млн долл — ред.). Это означает, что пенсионерам будут просто меньше выплачивать пенсий. Кроме того, с учетом инфляции уменьшаются выплаты на социальные нужды. Они пытаются построить полицейское государство… СБУ, милиция, прокуратура, налоговая администрация получат в разы больше финансирования. Дополнительно 23 миллиарда гривен. Неужели они думают, что полиция удержит голодный народ?» — задался вопросом Бойко.

Он отметил, что правительственный вариант бюджета фактически построен на заимствованиях, а также содержит немало «сюрпризов».

"Например, Кабинет министров увеличивает себе финансирование на 2,6 миллиарда (98 млн долл). Но за счет чего? Они что начали хорошо работать, или в стране произошел экономический рывок?» — возмутился политик.

Депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский считает, что у действующей власти отсутствуют намерения установить мир на Украине в 2018 году. По словам политика, в проекте бюджета не предусмотрены средства на социальные и пенсионные выплаты жителям неподконтрольных территорий Донбасса, не предусмотрена отмена экономической блокады.

«Это говорит о том, что в следующем году коалиция не планирует устанавливать мир и сделать так, чтобы неподконтрольные территории возвращались, и был установлен суверенитет над всей территорией Украины», — сказал Новинский, слова которого приводит пресс-служба ОБ.

«Бюджет на 2018 год основан на неправдивых макроэкономических показателях. Невозможно обеспечить рост ВВП на уровне 15%, как они об этом пишут. Что касается ВВП на уровне 3 триллионов 200 миллиардов гривен, то для этого необходимо либо, чтобы курс доллара был высоким, либо чтобы произошло какое-то чудо. Но это невозможно. К примеру, индекс промышленного производства в этом году с января по сентябрь снизился на 11%, индекс рыночной торговли — на 30%. На основе каких оптимистических показателей рассчитывался этот бюджет?» — отметил оппозиционер.

В то же время первый заместитель главы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук считает, что «нормальная работа силового блока должна обезопасить всех украинцев и наше государство от вредного влияния других стран».

«Мы над этим будем работать, мы будем выделять необходимые средства», — пояснил Тетерук во время общения с журналистами в Раде.

При этом депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко считает вполне достижимым рост ВВП Украины на 3% в 2018 году.

«В следующем году будет рост ВВП на 3%, чтобы вы понимали, будет произведено продукции более чем на 400 млрд грн. Это новые рабочие места, это увеличение зарплат, это запуск экономики», — уточнил депутат.

Также украинский политолог Сергей Таран в эфире канала «112 Украина» отметил, что голосование за бюджет — самое главное голосование осени 2017 года.

«Я очень скептически отношусь к мажоритарной системе, но дело даже не в этой системе. Я хочу сообщить хорошую новость — депутаты относительно рано начали обговаривать бюджет на следующий год. К сожалению, в практике нашего парламента этот вопрос обычно выносился под новый год и потом ночью голосовали, чтобы потом успеть отпраздновать новогодние праздники… Этот вопрос должен быть самым главным на всю политическую осень, потому что голосование за бюджет — самое главное голосование в жизни каждого парламента, в каждой стране. Он определяет стратегию страны на год», — подытожил Таран.

Напомним, согласно проекту бюджета на 2018 год правительство Украины прогнозирует рост инфляции на уровне 7%, а курс доллара заложен на уровне 30,1 грн за 1 доллар. При этом прожиточный минимум с 1 января составит 1700 грн (64 долл), а с 1 декабря — 1853 грн.(69 долл), средняя зарплата по стране превысит 8600 грн (324 долл). Ранее депутаты фракций «Видродження» и «Воля народа» обещали не голосовать за проект бюджета на 2018 года.