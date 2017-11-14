Центр по примирению: Разминирование Дейр-эз-Зора завершено

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 22:22 — REGNUM Российские и сирийские саперы закончили мероприятия по разминированию города Дейр-эз-Зор, сообщил 14 ноября журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.

По словам Сергея Кураленко, при разминировании территории освобожденного от боевиков города, российским и сирийским саперам пришлось обезвредить почти 45 тыс. взрывоопасных предметов различного типа.

Сергей Кураленко уточнил, что в ходе мероприятий по разминированию саперами было проверено 1,2 гектара в самом городе и в его ближайших окрестностях, а также 246 км дорог с различным покрытием.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России полностью освободили город Дейр-эз-Зор, являющийся административным центром одноименной провинции.

Напомним, Дейр-эз-Зор с сентября 2014 года был залокирован и частично занят отрядами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На прилегающих к городу территориях располагались оружейные склады, укрытия для техники, опорные пункты и пункты управления террористов.

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