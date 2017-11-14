Материалы «Дела Улюкаева» были опубликованы в интернете

Москва, , 21:56 — REGNUM В сети интернет появились видео‑ и аудиозаписи, которые являются доказательствами в деле экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Материалы публикует портал The Bell.

Сообщается, что в распоряжение издания попали две аудиозаписи и три видео. Первая аудиозапись представляет собой телефонный разговор, в котором глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагает министру Улюкаеву «не секундочку подъехать» в офис «Роснефти».

На второй аудиозаписи — разговор Сечина и Улюкаева в офисе «Роснефти». Именно там глава госкомпании передает федеральному министру корзинку с колбасой и сумки с предполагаемой взяткой. Расшифровку этого разговорапубликовалав начале сентября 2017 года «Медиазона».

Что касается видеозаписей, то на них видно, как автомобиль Улюкаева заезжает на парковку в офисе «Роснефти», а спустя 20 минут выезжает, после чего за ним устремляются четыре человека, предположительно оперативники ФСБ.

При этом на одной из видеозаписей видно, что Сечин лично ожидал автомобиль Улюкаева перед воротами парковки «Роснефти» и нервно расхаживал из стороны в сторону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 ноября 2016 г. в Москве был задержан министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой «Роснефть» смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».

Позже глава РФ Владимир Путиносвободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».