Собянин поторопился – жителям Москвы только предстоят муки

Москва, , 20:43 — REGNUM Никакого исторического центра Москвы больше не существует — вместо него появились лубок и подражающий западным стандартам безликий новодел, заявил 14 ноября президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров. Так он прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM радостное известие, озвученное мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Слава богу, москвичи отмучились», — заявил мэр, объявив, что основная часть работ по благоустройству исторического центра Москвы завершена.

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Как восприняло эту новость большинство обессиленных мэрскими художествами москвичей, пока неизвестно. Однако эксперты не замедлили спустить градоначальника с небес на землю и напомнили ему, кто именно всё это время был виновником мучений горожан.

«Москвичи не отмучились, — отметил Федоров. — Миновала только первая стадия рака, и теперь о себе дадут дать метастазы. Планы так называемого благоустройства города продлены до 2020 года. Плиточная чума, бушевавшая в центре, когда было не проехать, не пройти, сужение проезжих частей и платная парковка — всё это окончательно перекинется на всю Москву, и большинство людей, которые мучились, приезжая на работу в центр, теперь станут страдать возле дома, не говоря уже о том, что их гаражи, скорее всего, будут сносить».

При этом он напомнил, что Собянин хочет вложить в благоустройство около 200 млрд рублей, при том что дефицит столичного бюджета составляет около 222 млрд.

«Можно сказать, что мэр закапывает деньги, — заметил Федоров. — Так называемое благоустройство коснётся всех оставшихся парков, зелёных зон, садов, которые будут уничтожены с урбанистическим напором».

Что касается восторга мэра по поводу окончания работ в историческом центре, то здесь радоваться и вовсе нечему. Как считает Федоров, никакого исторического центра больше нет. Теперь там имеет место новодел, безликость, лубок и слепое подражание западным стандартам. Особый урон нанесло также появление парка «Зарядье».

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«Если хотели восстановить историческую Москву, то надо было сделать именно это — например, вернуть гостиницу «Россия», — отметил Федоров. — То, что сделано в центре, к историческому облику города не имеет никакого отношения и отличается очень спорным значением и характером».

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С ним согласился и политолог Андрей Колядин.

«Отмучились москвичи или нет, станет понятно с тёплыми временами, — сказал он. — Я на протяжении нескольких лет замечаю, как только появляется солнце, то все центральные улицы оказываются перекопаны. Появляется новая плитка и новые коммуникации. Фонари прячут под землю. Корни извлекают. Эта процедура всегда имеет железобетонное основание, всё это, мол, делается на благо москвичей и по их многочисленным просьбам».

Уважение мэр, по словам эксперта, заслужит именно тогда, когда всё это прекратится.

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Пока же от его градостроительной политики пострадали почти все.

«Мучились как пешеходы, так и автовладельцы, — напомнил Колядин. — Здесь сыграло свою роль, например, сужение улиц. Мои друзья негодовали, если раньше до администрации президента можно было добраться за 40 минут, то теперь нужно ехать 3,5 часа. Я же как пешеход обнаружил, что прогулка по Тверской стала походить на восхождение к вершине Эвереста. Да, занятые в туристическом бизнесе граждане говорят, что, с точки зрения туристов, Москва преобразилась, но туристы уедут, а нам тут жить».

Напомним, по словам Собянина, всего за 2017 год было благоустроено 119 улиц, набережных, площадей, магистралей протяженностью в 72,5 км. Высажено около 1000 деревьев. До конца этого года на благоустроенных улицах столицы появится еще 5 264 дерева. В 2018 году расходы на программу благоустройства достигнут 33,3 млрд рублей, в 2019-м — 30,6 млрд рублей. В 2020 году этот показатель составит 30,5 млрд рублей