Ирак: разрешение пограничного вопроса с Эрбилем не может длиться вечно

Багдад, , 20:53 — REGNUM Правительственные силы Ирака предпримут шаги для того, чтобы взять под контроль приграничные районы, которые в настоящий момент контролируются Иракским Курдистаном, заявил премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади, 14 ноября сообщает Reuters.

«Мы восстановим контроль над приграничными районами без эскалации. Мы не будем ждать вечно и предпримем шаги, чтобы занять приграничные районы», — заявил премьер-министр Ирака.

Напомним, обострение отношений между Багдадом и Эрбилем произошли 25 сентября 2017 года после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана.

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Федеральное правительство призвало региональное правительство Курдистана отменить результаты референдума и предприняло усилия для того, что вернуть под свой контроль спорные с Эрбилем территории, не входящие в состав Иракского Курдистана.

В конце октября 2017 года правительственные силы Ирака установили контроль над всеми спорными территориями. Региональное правительство Курдистана выразило готовность заморозить результаты референдума, а президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что покинет свой пост 1 ноября 2017 года.

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