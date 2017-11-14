В Костромской области появился новый глава Арбитражного суда

Кострома, , 19:57 — REGNUM Новый председатель Арбитражного суда Костромской области Сергей Цветков сегодня, 14 ноября, официально представлен подчиненным и коллегам, об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Сергей Цветоков был назначен на свою должность указом Владимира Путина от 7 ноября 2017 года. Его кандидатура рассматривалась на заседании Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации с 10 по 12 июля в Москве.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Цветков, окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности юриспруденция. С 2007 года работал судьей в Арбитражном суде Костромской области, а с 2011 года занимал должность заместителя председателя судебного органа. В судебной системе работает более 20 лет

Ранее, с 2010 года по 2016 год, председателем Арбитражного суда был Олег Байбородин.

Справка: за первое полугодие 2017 года Арбитражный суд Костромской области рассмотрел 6500 дел, при этом средняя нагрузка на одного судью А составила 76 дел. С января по июнь на рассмотрение суда поступило 6560 исковых заявлений.

Сильнее всего выросло число рассмотренных дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности (+130%), а также связанных с применением законодательства о земле (+40%).

Количество рассмотренных дел, связанных с применением налогового законодательства снизилось в 1,5 раза. На столько же упало и число дел о взыскании обязательных платежей и санкций по заявлениям территориальных налоговых органов, органов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.