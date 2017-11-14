Полонский предложил создать в Крыму город, принадлежащий всему миру

Москва, , 20:03 — REGNUM Скандально известный и ранее судимый бизнесмен Сергей Полонский, выдвигающий вопреки законодательству РФ свою кандидатуру на выборы президента России в 2018 году, предложил создать в Крыму город будущего, который будет принадлежать всему миру. Об этом бизнесмен заявил 14 ноября в ходе пресс-конференции, посвященной выдвижению своей кандидатуры на выборы президента России.

Он отметил, что выступает за развитие России, поэтому нужно создать город будущего в Крыму, который России принадлежать не будет:

«Поэтому считаем и предлагаем, поскольку мы находимся в третьем тысячелетии, создать новый город, который будет принадлежать не РФ, который будет принадлежать всем странам мира».

По его мнению, в этом городе не должно быть виз, а земельные участки под проекты должны выделяться различным странам бесплатно.

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Напомним, 8 ноября 2017 года член Центризбиркома Евгений Колюши заявил, что Полонский не сможет зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. В частности, если гражданин России ранее был осужден за преступление и приговорён к сроку от пяти лет, то после отбывания наказания судимый не может выдвигать свою кандидатуру на выборную должность в течение 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2017 года на форуме высоких технологий Russian Internet Week Полонский заявил, что проектирует город будущего поколения. По его словам, город должен быть насыщен высокими технологиями. По мнению бизнесмена, отмена долевого строительства в России значительно увеличит стоимость проекта «города будущего».

В ходе совещания бизнесмен также признался, что хочет создать виртуальную реальность, которая принесет ему $1 трлн.

12 июля 2017 года Полонский был признан виновным по делу о хищении имущества обманутых им дольщиков в ходе строительства жилищных комплексов. Бизнесмена отпустили в зале суда по истечении срока давности уголовной ответственности.

Два года Полонский скрывался в Камбодже, где, по его словам, и занимался проектированием своего города нового поколения.

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