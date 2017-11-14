Западная Сахара работает в Африканском комитете по правовым вопросам

Тифарити, , 19:30 — REGNUM Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР) приняла участие в третьей очередной сессии Африканского комитета по правовым вопросам, состоявшимся во вторник 14 ноября в штаб-квартире Африканского союза (АС) в Аддис-Абебе в Эфиопии. Об этом сообщает Sahara PressService.

Западная Сахара участвует в министерском саммите с делегацией во главе с министром по делам африканских стран Хамди Джалилом Майарой, в ее состав также входит посол САДР в Эфиопии и в Африканском союзе Ламан Абали.

Ожидается, что САДР будет председательствовать на консультативном совещании североафриканских стран, посвященном избранию представителя региона в Африканском комитете по правовым вопросам; эта позиция вакантна из-за непримиримости Марокко и попыток страны обойти организационные нормы Союза, как указывают источники в АС и в САДР.

В ответ на марокканские маневры, САДР объявила о своей кандидатуре на эту должность, ожидая, что Ливия сделает то же самое после раундов контактов между странами региона.

Следует отметить, что на встрече на высшем уровне будет также изучаться серия законопроектов, касающихся организации работы специализированных комитетов, входящих в АС.