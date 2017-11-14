В Литве требуют уволить министра юстиции

Вильнюс, , 19:12 — REGNUM Оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы сегодня, 14 ноября, обратилась к президенту Дале Грибаускайте и премьеру Саулюсу Сквернялису с просьбой оценить работу министра юстиции Милды Вайнюте и ее способность занимать эту должность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В период ее руководства четыре подвластных министерству юстиции учреждения работают без руководителей, а результаты конкурсов и отборов на руководящие должности почему-то не удовлетворяют руководство министерства, а это бросает тень не только на министерство, но и на все правительство, считают политики. Во всей системе, курируемой Министерство юстиции, преобладает «стагнация и бездействие».

После того, как социал-демократы разорвали коалиционное соглашение, Вайнюте осталась руководить Министерством юстиции по личному предложению премьера.

«Правящее большинство не раз заявляло о стремлении к прозрачности и подчеркивало свой профессионализм, но непонятное поведение министра юстиции создает противоположную картину: министерство неспособно найти руководителей для подвластных учреждений, постоянно меняющиеся правила конкурсов и отборов не говорят о прозрачности, и создается впечатление, что министерство ищет своих кандидатов, только те свои постоянно бывают недостаточно подготовленные», — говорит лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас.

Отметим, что именно социал-демократы, когда вошли в правящую коалицию в конце 2016 года делегировали Вайнюте на этот пост.