Независимая ПМР: «Пришла пора признать де-юре то, что де-факто состоялось»

Тель-Авив, , 19:00 — REGNUM «Пришла пора признать де-юре то, что де-факто и так состоялось, а именно независимое Приднестровье», — заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в интервью израильскому телеканалу Iton TV.

«Это долгий путь, все государства проходили через стадию непризнанности. Кто-то 20 лет был непризнанным, кто-то — 30, кто-то — 40, у кого-то получалось получить признание раньше, у кого-то — позже. Мы считаем, что это естественный логический процесс, после этой стадии мы перейдём на другой уровень», — добавил министр.

Он напомнил, что Молдавия все эти годы пыталась недипломатическими методами добиться уступок от Приднестровья. «За эти годы выросло целое поколение, которое видело такое отношение со стороны РМ. Это, на мой взгляд, является гарантией того, что никакие посулы не изменят позиции приднестровцев. Они прекрасно знают цену своей независимости, и они готовы бороться за это», — подчеркнул глава МИД.

«У Приднестровья есть возможности для самодостаточности. Именно по этой причине основной удар наносится по экономической, торговой составляющей», — заметил дипломат.

Он привёл в пример историю того же Израиля, который многие годы и десятилетия выживает в достаточно недружественном окружении.

Игнатьев обратил внимание, что проект по организации по всей границе ПМР (со стороны Украины) молдавско-украинского таможенно-пограничного контроля — не что иное, как элемент политического давления на ПМР. «Мы говорим об этом открыто и будем бороться, в том числе и на международном уровне, чтобы этот фактор снять», — подвел итог Виталий Игнатьев.