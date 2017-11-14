И.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии Маринин покидает пост

Ижевск, , 18:56 — REGNUM Исполняющий обязанности министра энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов Удмуртии Иван Маринин покидает свой пост. 14 ноября был его последний рабочий день в этой должности, сообщает ИА REGNUM.

Маринин уходит в отставку по собственному желанию. В настоящее время неизвестно, какой пост в дальнейшем займет экс-глава ведомства. Также неизвестно, кто будет руководить министерством.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно вновь утвержденной структуре правительства Удмуртии с 1 января министерство энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов объединяется с министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Ведомство будет называться министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.

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Кроме того, после избрания главой республики Александра Бречалова сменились руководители региональных минобрнауки, минстроя и минсоцполитики. Также по собственному желанию покинули посты министр имущественных отношений Степан Корепанов-Камский, и.о. министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Игорь Краснов.

После отставки Маринина в СМИ незамедлительно появился версия увольнения и.о. министра, энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов в связи с обрушением подъезда в девятиэтажном доме по улице Удмуртской. Однако глава Удмуртии Бречалов опроверг эту информацию. По его словам, «дом тут вообще не причем», сообщает ИА «Удмуртия», и, возможно, Маринин хотел бы реализовать себя в иной ипостаси.

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«Это обоюдная договоренность, я уважаю его решение, он хорошо отработал весь этот период. Он один из немногих, которые на твердую «хорошо с плюсом» справился с работой. К Маринину Ивану Васильевичу у меня, по большому счету, претензий нет», — сказал Бречалов.

В то же время, он не исключил, что сотрудничество экс-главы ведомства и руководителя республики продолжится.