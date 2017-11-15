Москва, , 10:33 — REGNUM Законопроект о СМИ-инагентах Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября. Таким образом нижняя палата парламента дает зеркальный ответ на давление на российские СМИ в США.

Министерство юстиции США потребовало от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В случае невыполнения требований ведомства в этот срок, счета американского филиала телеканала RT могут быть заморожены, а его глава — арестован, сообщает телекомпания. Накануне RT был вынужден зарегистрироваться в США как иностранный агент. Как сообщила главный редактор Маргарита Симоньян, пришлось выбирать между выдвинутыми требованиями и уголовным делом.

Законодатели дают в руки исполнительной власти все возможности для того, чтобы, не вводя никаких цензурных ограничений и не препятствуя работе иностранных журналистов, поставить американские пропагандистские ресурсы в равное положение с тем, в котором находятся российские СМИ в США, уверены парламентарии.

Согласно поправкам, юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное средство массовой информации), могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников.

В порядке, установленном Минюстом, к иностранному средству массовой информации могут быть применены положения закона «О некоммерческих организациях», регулирующие правовой статус НКО, выполняющей функции иностранного агента, за исключением специальных положений, которые применяются исключительно к организациям, созданным в форме некоммерческой организации.

При этом иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента, несет права и обязанности, предусмотренные федеральным законом «О некоммерческих организациях» для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

«Все это прямые аналоги американских требований, адаптированные к порядку, принятому в нашем законодательстве», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Этим же законопроектом вводится досудебная блокировка сайтов нежелательных организаций.