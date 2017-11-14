Украина может разорвать дипотношения с РФ с принятием закона о реинтеграции

Киев, , 18:49 — REGNUM Члены комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны предварительно договорились не включать в законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (или «закон о деоккупации Донбасса») поправку с требованием к Кабмину разорвать дипломатические отношения с Россией.

«Мы и я лично настаивал, чтобы мы вписали в законопроект (о деоккупации Донбасса, — ИА REGNUM ) обязательства Кабинета министров инициировать разрыв дипломатических отношений с РФ. В то же время мы консенсусно согласовали, что это полномочия исключительно исполнительной ветви власти. Для того, чтобы сохранить четкое разделение и независимость трех ветвей власти в Украине, законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, мы не будем говорить исполнительной власти, как им выполнять закон», — сказал 14 ноября депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Иван Винник.

По его словам, после принятия закона № 7163 у правительства будут законные основания разорвать дипломатические отношения с Россией.

«Закон будет четко предоставлять РФ статус «агрессора». При таких условиях, очевидно, дипломатические отношения исполнительной ветвью власти будут разорваны в результате выполнения уже этого закона. Мы решили, что не будем напоминать Кабмину в заключительных положениях. Дипломатические отношения — простая идея, она установлена протоколом «О добрососедстве», который был подписан в 1992 году министром иностранных дел Украины Зленко (Анатолий Зленко — ИА REGNUM ) и министром иностранных дел РФ Козыревом (Андрей Козырев — ИА REGNUM )… Там есть преамбула, которая говорит, что с целью установления добрососедских дружеских отношений, с целью сохранения мира и безопасности в регионе, Украина и Россия устанавливают дипломатические отношения», — процитировал Винник.

При этом депутат не исключает, что Рада может внести поправку в закон.

«Очевидно, что эта преамбула совсем не отвечает реальной ситуации. Мы, безусловно, должны прекратить дипломатические отношения, как атрибут добрососедских отношений, которых сейчас де-факто нет. Формально комитет еще не собирался по поправкам. Его заседание пройдет в среду. У нас есть предварительно согласованный рабочими группами и подкомитетом текст ко второму чтению. Депутаты имеют право настаивать на этой правке (о разрыве дипотношений — ИА REGNUM ). Она будет голосоваться сначала на комитете, а потом в сессионном зале», — уточнил Винник.

В свою очередь, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Василий Нимченко считает, что проект закона «о деоккупации Донбасса» противоречит резолюции ООН. По словам депутата, Рада создает законодательную базу, чтобы заблокировать ввод миротворцев ООН.

«…внутри страны создаются такие законы, которые явно будут противоречить резолюции ООН, даже если ее откорректируют по обоюдному согласию сторон конфликта. Например, тот же так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса, которым предлагается признать Россию государством-агрессором. Хотя законопроект еще не принят Верховной Радой, и причина затягивания с этим очевидна: если в Генеральной ассамблее ООН срочно примут резолюцию по миротворцам (что весьма сомнительно, учитывая все бюрократические процедуры ООН), то украинский парламент так же срочно примет закон, определяющий «внешним агрессором РФ». И тогда резолюция ООН будет противоречить национальному законодательству, что означает продолжение вооруженного противостояния. В таком случае, речь будет идти о другом пути разрешения конфликта — введении военного положения. Но о каком мире тогда можно говорить?» — заявил Нимченко, сообщает пресс-служба ОБ.

В то же время депутат, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко отметил, что внутренняя стабильность не менее важна, чем защита внешних границ Украины.

«Нужно определить четкую и последовательную программу окончания конфликта и возвращения территорий на востоке страны на основе Минских соглашений», — сказал Бойко.

Кроме того, внефракционный депутат, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Надежда Савченко проинформировала, что в законопроекте № 7163 определили дату начала «оккупации» РФ территорий Украины — «это дата начала событий в Крыму».

«Вопрос Крыма… его включили хотя бы тем, что согласились определить дату начала «оккупации». Она начинается как раз таки с событий в Крыму. Касательного того, какие именно правки, они будут объединены в группу… Я считаю, что это правильно», — сказала Савченко журналистам 13 ноября в кулуарах Рады.

Отметим, что директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук призвал не называть законопроект № 7163 законом «о реинтеграции Донбасса».

«Только наши «профессиональные» СМИ могут закон об оккупированных территориях, который готовится ко второму чтению, упорно называть «Закон о реинтеграции Донбасса», — написал Корнейчук 14 ноября на своей странице в Фейсбук.

Ранее, 8 ноября депутат от БПП Винник заявил, что предложит внести в закон «о деоккупации Донбасса» поправку с обращением к правительству Украины разорвать дипотношения с РФ. Он призвал Кабмин «привести наше законодательство, наше правоотношение и дипломатические отношения со страной-агрессором к практике международного права и его применения, а именно — разрыв дипломатических отношений».

Напомним, в октябре на Украине вступил в силу закон «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», которым на год продлевается особый статус отдельным регионам Донбасса (ОРДЛО). Данным документом вносятся изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО от 2014 года. В частности, статья 1 изложена в новой редакции и предполагает продление особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО на год.

Как сообщалось, в октябре депутаты 233 голосами поддержали в первом чтении закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». После этого документ был отправлен в комитеты Рады на доработку ко второму чтению. Депутаты предложили рассмотреть более 800 поправок к документу.