Приднестровье и Одесская республика: история без этнократии

Тирасполь, , 18:38 — REGNUM Приднестровье с момента создания республики отвергло идею «нацменьшинств» и переняло советскую интернациональную модель взаимодействия этносов, естественным образом противопоставляет себя этнократическим политическим образованиям. Именно поэтому Россия, где проживают 195 народов, приднестровцам ближе, чем соседние страны — Молдавия и Украина, законодательство которых заточено под титульную нацию.

Об этом как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья» говорили приднестровские историки на прошедшей в Тирасполе конференции «Русская революция 1917 года в судьбах Приднестровья, России и мира: история и современность».

Внимательное изучение исторических фактов позволяет увидеть, что у Приднестровья есть не только юридические, но и исторические основания на собственную государственность, отмечает издание. «Формирование многонациональной культурной общности на территории ПМР происходило внутри большого цивилизационного организма — Российской империи начиная с конца XVIII века. После падения империи в 1917 году наш регион, вопреки центробежным устремлениям национальных окраин, напротив выступил за интеграцию в её правопреемницу Российскую Советскую Федеративную Социалистическую республику (РСФСР)», — пишут «Новости Приднестровья».

Старший преподаватель кафедры политологии Приднестровского госуниверситета Иван Войт представил сравнительный анализ Приднестровской Молдавской Республики, созданной в 1990 году в период распада СССР, и Одесской Советской Республики (ОСР), провозглашенной в 1918 году на руинах Российской империи. Эти политические образования, по его словам, далеки друг от друга во времени, тем не менее, между ними очень много общего.

В своем выступлении Войт отметил, что возникновение на Днестре двух самоопределившихся республик в начале и в конце XX века — ОСР и ПМР — не случайно, здесь «сформировалось многонациональное и вольнолюбивое общество, привыкшее воспринимать Россию как естественного защитника».

Не случайно в период дезинтеграции Российской империи регион сопротивлялся её распаду и противостоял национальным движениям имперских окраин, подчеркнул Войт. А в ответ на провозглашение в ноябре 1917 года Украинской Народной Республики (УНР) и её независимости в январе 1918 года Совет солдатских депутатов от Румынского фронта, Черноморского Флота и Одессы (РУМЧАРОД) объявляет создание Одесской народной республики. Фактически в неё вошли Тираспольский, Ананьевский, Одесский и Аккерманский уезды, хотя юрисдикция республики объявлялась на всей территории Херсонской и Бессарабской губерний.

Спустя 70 лет история сопротивления распаду (на этот раз СССР) и этнократическому режиму повторилась на территории Приднестровья. Жители левого берега Днестра выступили против дискриминирующего закона о языках, принятого в Кишиневе в 1989 году. Сопротивляясь молдавским националистам, они создали Приднестровскую республику в составе СССР, затем выступили за сохранение Советского Союза. После распада СССР приднестровцы сражались за свою независимость и отстояли её. Спустя 27 лет ПМР по-прежнему называют русским форпостом на Днестре.

«История сложилась так, что Одесская Республика погибла в пучине Гражданской войны и иностранной интервенции, Приднестровская республика смогла выстоять и укрепиться. В Приднестровье и сегодня основополагающими остаются принципы, которые оставила еще первая самоопределившаяся республика на Днестре: неприятие этнократии, стремление сохранить государственную общность с Россией», — подвел итог Иван Войт.

Справка ИА REGNUM :

Приднестровье вошло в состав Российской империи в результате ее победы в Русско-турецкой войне 1787−1792 гг., что было закреплено Ясским мирным договором между Россией и Турцией. Что касается исторической принадлежности и «исконности» этой территории, то Приднестровье было частью Древнерусского государства, Великого Княжества Литовского, Золотой Орды и Крымского ханства. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украины была образована Молдавская Автономная ССР в составе Украинской ССР. 28 июня 1940 года СССР вернул оккупированную Румынией с декабря 1917 года Бессарабию, в результате присоединения которой к МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.

Бессарабия, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах (т.е. без Приднестровья), а южная часть входит в Одесскую область современной Украины, в X—XI вв. входила в состав Древнерусского государства, в XII—XIII вв. — Галицко-Волынского княжества, составила часть образованного в середине XIV века Молдавского княжества. Пребывавшая со второй половины XVI века под османским игом, Бессарабия была освобождена в 1812 году российскими войсками и по Бухарестскому мирному договору, заключенному между Россией и Турцией в 1812 году, вошла в состав Российской империи. А объединившиеся в 1859 году вассалы Османской империи княжества Молдавия и Валахия составили будущее королевство Румыния, провозглашенное в 1881 году.

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.