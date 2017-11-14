МИД Сирии: Присутствие США в нашей стране нарушает основы ООН

Дамаск, , 18:33 — REGNUM Американские военные находятся на территории Сирии без согласия законного правительства страны, заявляет 14 ноября МИД Сирийской Арабской Республики.

Таким образом МИД Сирии прокомментировал заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что ООН якобы разрешила американским военным находится на сирийской территории.

По мнению Дамаска, присутствие американских подразделений в Сирии является вопиющим нарушением основ ООН.

«Сирия в очередной раз заявляет, что нахождение американских или любых других военных в Сирии без согласия сирийского правительства — это агрессия и нарушение суверенитета Сирии, а также вопиющее нарушение основ ООН», — сказано в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее заявил, что США не покинут территорию Сирии до успешного завершения женевского процесса по мирным переговорам и добавил, что ООН якобы разрешила военным США действовать в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, переговорный процесс в Женеве на данный момент фактически прекращен. Реальные переговоры по урегулированию сирийского вооруженного конфликта ведутся в Астане, где спешно решаются вопросы согласования зон деэскалации и примирения враждующих сторон.

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