Бывший премьер-министр Ливана вернется на родину через несколько дней

Эр-Рияд, , 18:39 — REGNUM Заявивший о своей отставке премьер-министр Ливана Саад Харири вернётся из Саудовской Аравии в Ливан в ближайшие два дня, 14 ноября сообщает Associated Press.

Харири заявил в своем Twitter-аккаунте, что он вернётся обратно в Ливан в течение ближайших двух дней, а его семья останется в Саудовской Аравии.

Напомним, премьер-министр Ливана заявил о своей отставке 4 ноября во время визита в Саудовскую Аравию. Президент Ливана Мишель Аун отказался принять отставку Харири, пока премьер-министр не вернется обратно в Ливан.

Отставка премьер-министра Ливана произошла на фоне нарастания напряженности между Саудовской Аравией и Ираном. Харири заявил, что вынужден уйти в отставку, поскольку опасается покушения со стороны членов проиранского движения «Хезболла», которое входит в коалиционное правительство Ливана.

Представители «Хезболлы» заявили, что власти Саудовской Аравии вынудили Харири уйти в отставку, чтобы ввергнуть Ливан в хаос.

Некоторые ливанские официальные лица заявили, что Харири должен вернуться в Ливан вместе со своей семьей, чтобы полностью освободиться от любого давления со стороны Саудовской Аравии.

Харири также является гражданином Саудовской Аравии, его жена и дети уже много лет живут в Саудовской Аравии.

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