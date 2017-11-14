В «ЕР» озабочены проблемой «первого трудоустройства» для молодежи

Москва, , 18:05 — REGNUM Социальная платформа «Единой России» предлагает разработать меры по налоговому стимулированию (освобождение от части налогов или налоговые вычеты) работодателей при первом трудоустройстве молодёжи и рассмотреть возможность подготовки ежегодных докладов на уровне Министерства экономического развития РФ о востребованности существующих профессий на рынке труда.

Соответствующие предложения вошли в проект резолюции, поддержанной на заседании Социальной платформы партии на тему трудоустройства молодежи как фактора, определяющего будущее социально-экономическое развития России. Документ будет вынесен на рассмотрение Президиума Генсовета «Единой России» и Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной программы партии.

Как рассказал координатор Социальной платформы, глава комитета Совета Федерации по социальной политики Валерий Рязанский, предложения были подготовлены на основе инициатив, выработанных в рамках Стратегической сессии по проектированию образа будущего трудоустройства молодежи, которая прошла в июне 2017 года.

«Эффективной стратегии развития трудоустройства молодежи мешает несовершенство налоговой и административной мотивации бизнеса и государственных предприятий для приема на работу молодёжи без опыта, несоответствие содержания образовательных программ требованиям современной экономики», — сказал он.

В частности, Валерий Рязанский отметил необходимость инициировать введение обязательного урока труда в школах, сформировав единую учебную программу по этой дисциплине в соответствии с современными стандартами и требованиями к рабочим профессиям.

По мнению заместителя секретаря Генсовета «Единой России», депутата Государственной Думы Евгения Ревенко, зачастую молодежь, которая не находит самореализации и остается без работы, представляет собой «легкую добычу для различных политических спекулянтов».

«Поэтому нам нужно думать о том, как эффективно регулировать аккуратными методами рынок труда, донастраивать его», — сказал он.

В связи с этим Евгений Ревенко предложил подумать о введении налоговых послаблений для тех предприятий, которые привлекают к себе на работу по профилю студентов и слушателей профессиональных технических колледжей.

«Необходимы налоговые послабления именно на зарплату этих студентов. Это небольшие вычеты, но они существенным образом привлекут учащихся к работе. У нас до сих пор не сформирована система по привлечению студентов и слушателей таких колледжей на производство», — констатировал Евгений Ревенко, указав на соответствующий зарубежный опыт, например, в Германии.

Учитывая тесную взаимосвязь социальной и экономической сфер, сопредседатель Предпринимательской платформы партии Марина Блудян предложила проанализировать многочисленные программы поддержки малого и среднего бизнеса, с тем чтобы направить часть выделяемых в рамках этих программ средств на поддержку тех предпринимателей, которые готовы принимать на работу молодежь.

«Можно было бы компенсировать работодателю затраты на такие вещи, как учебный отпуск, наставничество или аттестацию», — считает Марина Блудян.

Евгений Ревенко также предложил рассмотреть возможность подготовки ежегодных публичных докладов на уровне Министерства экономического развития РФ о востребованности существующих профессий на рынке труда.

«Это должны быть очень серьезные доклады на высоком экспертном уровне с дальнейшей их презентацией населению на федеральном и, возможно, региональном уровнях. В них должны даваться прогнозы по наиболее востребованным в ближайшие 5−10 лет специальностям для российской экономики», — пояснил заместитель секретаря Генсовета партии.

По его словам, в настоящее время у выпускников школ и их родителей зачастую нет ответа на вопрос, куда пойти учиться.

«Нам нужно помочь людям, сориентировать их. Поэтому такие доклады должны войти в традицию. В США они публикуются регулярно. Важно использовать лучшие мировые практики, чтобы сориентировать и молодых людей, и их родителей на выбор специальности, которая будет востребована в будущем. Таким образом, мы частично снимем напряжение, которое возникает на рынке труда», — считает Евгений Ревенко.