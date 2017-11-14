Американские инспекторы могут способствовать признанию Крыма

Симферополь, , 18:02 — REGNUM Заявляя о возможном визите инспекторов США в Крым, украинские власти не совсем понимают возможных последствий для себя, ведь это могло бы выглядеть именно как признание Западом российской юрисдикции над полуостровом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук.

«Визит инспекционной группы такого уровня и в таком составе можно преподнести в информационном поле по-разному. Например, так, что это будет выглядеть именно как признание Западом, и в данном случае конкретно США, российской юрисдикции над полуостровом. Сделать это достаточно легко и просто, для этого почти ничего не придётся делать, только слегка расставить в новостях нужные акценты. Сама Украина в таком случае была бы не совсем рада анонсированному, с её стороны, проекту, не просчитав все последствия», — отметил эксперт.

По его словам, Россия могла при этом показать высокой комиссии образцовое состояние интересующих её профильных участков, в отличие от зоны АТО и тому подобных украинских зон.

«Их даже можно специально подготовить, как это всегда делалось в армии. Но если смотреть на ситуацию с чисто чиновничьих позиций, то вряд ли здесь кто-то собирается отчитываться перед какими-то комиссиями. Что касается Донбасса, то неподотчётные Киеву силы всегда готовы показать иностранным контролёрам, как у них всё хорошо налажено, в рамках всех договорённостей. Это происходит уже на протяжении нескольких лет, поэтому без разницы кому это всё показывать: французам, датчанам, канадцам или американцам», — подчеркнул Григорий Трофимчук.

Он также отметил, что западные партнёры сами добиваются только одного: чтобы, при любой возможности, усилить контроль, как над Украиной, так и над Россией, тем более в самых болезненных темах.

А то, что в российских политических кругах уже давно стало модным публично отшучиваться в адрес любых действий и заявлений Киева — является элементарной недооценкой оппонента, которая никогда ни к чему хорошему не приводила.

«Шапкозакидательство в таких ситуациях строго противопоказано. Но радостный возбуждённый смех, со стороны некоторых адресных российских групп, будет продолжаться до тех пор, пока из-за проблемных территорий не начнётся настоящая война. Это такая война, когда, как и в любой недавней войне, людей вешали на площадях городов, а от одного-двух снарядов гарантированно падали дома в центре города. Люди забыли войну, поэтому шутят, как бы призывая её к себе снова, и сделать здесь уже ничего нельзя. Мы к этому идём быстрым темпом, благодаря, в том числе, таким вот весёлым шуткам. Для меня это абсолютно очевидно. Такие неадекватные люди давно уже «взяли Вашингтон», когда по-настоящему ещё ничего и не начиналось», — пояснил Григорий Трофимчук.

Напомним, 13 ноября на Украину прибыла многонациональная инспекционная группа США, в состав которой вошли также представители Дании и Канады.

По информации Минобороны Украины, цель визита — мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах страны.

«Такие мероприятия имеют важное значении в контексте распространения среди государств-участников ОБСЕ правдивой и беспристрастной информации о ситуации в Украине, что будет способствовать усилиям международного сообщества, направленным на урегулирование конфликта», — отмечали в управлении верификации Генерального штаба ВС Украины.

Инспекционная группа планирует посетить военные части и подразделения на территории Донбасса. Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Крыма.

В ответ власти полуострова назвали «больной фантазией» подобные планы.

«Я думаю, что это очередная больная фантазия украинских военных чиновников, которые настолько велики и независимы, что от них в принципе ничего не зависит ни в их стране, ни тем более за ее пределами. Поэтому когда они так вольно начинают распоряжаться чужими территориями, то это, по большому счету, вызывает не только недоумение, но и просто смех», — рассказал вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.

Помимо этого, по мнению ряда отечественных экспертов, американцы смогут попасть в Крым с территории Украины разве что нелегально или в составе диверсионно-разведывательной группы, так что включение российского полуострова в зону инспекции США стоит считать просто данью уважения Киеву, а заодно — очередным напоминанием Москве, что для отмены санкций придётся не прости уйти из Донбасса, но и сдать Крым вместе со всей Россией.

По теме: Для отмены санкций придётся сдать не только Донбасс, но и Россию