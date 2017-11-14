Игры США с ИГ* Минобороны проиллюстрировало фрагментом из компьютерной игры

Москва, , 17:48 — REGNUM В аккаунтах Министерства обороны России в соцсетях 14 ноября сообщение о прямом прикрытии силами коалиции США перегруппировки отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти час сопровождалось скриншотом 2015 года из аргентинской мобильной игры «Симулятор самолета AC-130: Спецоперации» от Byte Conveyor Studios и фрагментами видеосъемки 2016 года с беспилотника иракской армии.

Некорректные изображения сопровождали пресс-релиз Минобороны России с 13:00 до 14:00 мск, а затем были удалены. Пользователи соцсетей поспешили сделать вывод о некорректности всего сообщения в целом.

Пока неизвестно, что стало причиной такого явления. Официальных комментариев по этому поводу российское военное ведомство пока не дало.

Тем не менее, фактов прямого взаимодействия сил коалиции США и отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии в районе сирийского города Абу-Кемаль никто не отменял.

Кроме того, что воздушные силы коалиции отказались наносить авиаудары по производящим на их территории перегруппировку боевикам, самолеты США и их союзников пытались помешать боевой работе ВКС России в этом районе, устраивая несогласованные пролеты и ставя помехи.

В то же время свой отказ о нанесения авиаударов американцы мотивировали тем, что указанные отряды намерены сдаться в плен и поэтому подпадают под положения Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными».

То, что эти отряды с боевой техникой и тяжелым вооружением, после перегруппировки в подконтрольной коалиции зоне вновь производят нападения на сирийские войска, представители США никак не объяснили.

Этими действиями, по мнению Минобороны РФ, США пытаются обеспечить создание на восточном берегу Евфрата не подконтрольных Дамаску анклавов с проамериканскими органами местного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября первый зампред комитета Совета федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что эти действия США могут быть попытками создания на территории Сирии «сепаратного» государства или содействием перебазирования недобитых террористов из Сирии в Центральную Азию.

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