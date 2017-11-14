Бывшего силовика в Туве назначили на «расстрельную» должность

Кызыл, , 17:28 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол назначил на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Евгения Овсянникова, который до этого возглавлял администрацию Тандинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Как пояснил Шолбан Кара-оол, при выборе кандидатуры он следовал принципам кадровой политики, согласованной с региональным Госсоветом. Один из этих принципов — продвижение на уровень республики наиболее отличившихся руководителей муниципалитетов.

35-летний Евгений Овсянников по образованию юрист, карьеру начинал со службы в органах внутренних дел, затем возглавлял один из отделов судебных приставов. Более трех лет работал заместителем мэра Шагонара, курируя вопросы жизнеобеспечения. За его плечами также опыт работы в администрации города Минусинска Красноярского края, где он был вице-мэром по социальным вопросам. С марта 2017 года исполнял обязанности председателя администрации Тандинского района.

Читайте также: «Расстрельная должность». Глава Тувы снова уволил министра строительства

Шолбан Кара-оол поручил создать рабочую группу, которая проведет анализ состояния дел в Минстрое, подготовит свои предложения по улучшению его деятельности с учетом необходимости обновления структуры, штата, а также кадрового состава.

Как уже сообщало ИА REGNUM, должность министра стала вакантной на прошлой неделе, когда в отставку ушел Владимир Фалалеев. Он проработал на этом посту чуть более года, и ему Кара-оол предъявил практически те же претензии, что и уволенному в 2016 году Александру Свинцову. В первую очередь речь идет о неудовлетворительных темпах реализации программы расселения ветхого жилья, а также программы обеспечения жильем сирот. Срыв программ происходит на фоне коррупционных скандалов. Эксперты называют должность министра строительства в Туве «расстрельной».