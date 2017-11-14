Комитет Госдумы поддержал поправки о СМИ-инагентах

Москва, , 17:20 — REGNUM Поправки в закон «О СМИ» и об НКО, являющиеся зеркальным ответом на давление на российские СМИ в США, комитет по информполитике рекомендовал принять нижней палате парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Поправки подготовлены в законопроект о внесудебной блокировки сайтов запрещенных в РФ организаций. Второе чтение инициативы состоится 15 ноября. В этот же день предполагается и третье, окончательное чтение. После чего документ будет направлен в Совфед, где может быть поддержан сенаторами и после этого направлен на подпись президенту РФ.

Согласно изменениям, Минюст России будет принимать решение об отнесении финансируемых из-за рубежа СМИ к инагентам.

Так, иноагентом могут признать иностранное СМИ, которое получает деньги от других стран или госорганов, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства или российских юрлиц, получающих средства от этих источников.

Ранее американский Минюст предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом в США. Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян назвала требование дискриминационным, добавив, что компания будет отстаивать свою позицию в суде.