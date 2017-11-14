Япония прокомментировала прекращение ракетных запусков в КНДР

Манила, , 17:21 — REGNUM Отсутствие ракетных испытаний не свидетельствует о том, что КНДР прекратила развитие своих вооружений, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 14 ноября сообщает Reuters.

Абэ сделал свое заявление в Маниле на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Я считаю, что они продолжают развивать свое оружие… Нет смысла вести переговоры ради переговоров», — заявил премьер-министр Японии.

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Абэ добавил, что он будет тесно сотрудничать с другими странами региона, включая Китай и Россию, чтобы убедить Северную Корею прекратить развитие ракетной программы и отказаться от своих ядерных амбиций.

Напомним, КНДР не проводила ракетные испытании почти два месяца. Начиная с апреля 2017 года, ежемесячно министерство обороны Северной Кореи проводило два или три ракетных запуска. Последний запуск произошел в середине сентября 2017 года. Ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихом океане.

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