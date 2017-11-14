Старший сын Трампа признался, что до выборов имел дело с WikiLeaks

Вашингтон, , 17:18 — REGNUM До выборов 2016 года старший сын президента США Дональда Трампа время от времени обменивался личными сообщениями с WikiLeaks на ресурсе Twitter. Это подтвердил 13 ноября, в понедельник, сам Дональд Трамп-младший.

С конца сентября 2016 года с учетной записи WikiLeaks в Twitter отправлялись прямые сообщения Трампу мл. — в них предупреждалось, что демократы собираются запустить антитрамповский сайт, управляемый комитетом политических действий (КПД). В сообщении предоставлялся пароль к сайту.

Дальше история звучит очень странно.

«КПД — это переработанный военный комитет, который занимался войной в Ираке. Мы подобрали пароль: это «putintrump». Смотрите в «about», кто стоит за этим», — написал Трампу мл. WikiLeaks, сообщает The Atlantic.

«Из записей я не понимаю, кто это, но я узнаю», — ответил Трамп-младший со своего аккаунта на следующий день. Неясно, выполнил ли он это обещание.

Трамп младший подтвердил эту переписку в Твиттере. Сообщается также, что корреспонденция была предоставлена конгрессменам, расследующим вмешательство России в выборы в США 2016 года.

Как известно, затем WikiLeaks опубликовал перед выборами свои «трофеи» — письма национального Демократического комитета и председателя кампании Клинтона Джона Подесты. Разведывательное сообщество США связало это обнародование с «многочисленными усилиями» со стороны российского правительства, направленных на вмешательство в выборы. WikiLeaks отрицает любые связи с Кремлем.

Переписка с Трампом мл. продолжалась до июля 2017 года и, в основном, состояла из отправленных сообщений WikiLeaks — Трампу младшему, на которые не был получен ответ. Например, организация запросила налоговые декларации Трампа, которые президент тогда, как известно, отказывался публиковать.

В октябрьском сообщении WikiLeaks попросил Трампа мл. «протолкнуть» в правых СМИ историю о том, что Хиллари угрожает Ассанжу. Трамп мл., как сообщается, ответил, что он «уже сделал это раньше сегодня».

В другом сообщении в конце октября WikiLeaks предлагает, чтобы Трамп мл. «слил» организации одну из налоговых деклараций своего отца.

«Если мы опубликуем их, это значительно улучшит восприятие и нашу беспристрастность», — говорилось в сообщении, сообщает Atlantic.

«Это означает, что огромное количество материалов, которые мы публикуем о Клинтон, будет иметь гораздо больший эффект, потому что это не будет восприниматься как протрамповский и «про-российский источник», — также говорилось в сообщении WikiLeaks.

В другом письме в день выборов WikiLeaks посоветовал, чтобы Трамп оспорил результаты выборов, если не победит.

Трамп-младший не ответил ни на одно из них.

В интервью журналу Atlantic адвокат Трампа-младшего Алан Футерфас заявил: «Мы можем с уверенностью сказать, что не беспокоимся об этих документах, и любых других поднятых в связи с этим вопросах, на них легко можно получить ответы в соответствующем месте».

Адвокат говорит о возможном судебном расследовании.

Напомним, что Трамп-младший уже подвергся проверке со стороны следователей конгресса за встречу с российским адвокатом в Трамп-Тауэр в июне прошлого года, которую он провел после того, как ему была представлена информация о Клинтон.