Вторник, 14 Ноября 2017 года
18:02:52 МСК

Грузия заручилась поддержкой Румынии на пути евроинтеграции

Политика

Председатель парламента Грузии обсудил в Бухаресте вопросы активизации политических и экономических взаимоотношений

Тбилиси, 14 ноября 2017, 17:03 — REGNUM  Румыния поддерживает Грузию на пути интеграции с Евросоюзом и НАТО и готова поделиться с ней своим опытом. По информации пресс-службы парламента Грузии, поддержкой румынских властей председатель парламента Ираклий Кобахидзе заручился в ходе визита в Бухарест, где провел ряд двусторонних встреч.

13 ноября спикер парламента Грузии встретился с президентом Сената Румынии Калином Попеску-Тэричану, а затем — с президентом Палаты депутатов Ливиу Драгнеа. Обе встречи были посвящены вопросам межпарламентского сотрудничества. Стороны отметили потенциал, который имеется у обеих стран для осуществления совместных проектов в сферах экономики, транспорта и инфраструктуры. Была подчеркнута важность перевода сотрудничества на стратегический уровень.

Среди других вопросов обсуждались стоящие перед регионом вызовы и ситуация на «оккупированных территориях». Представители Румынии подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Встречи в рамках визита в Бухарест Ираклий Кобахидзе продолжил 14 ноября. Спикера грузинского парламента приняли вице-премьер Румынии Ион-Марcел Сиолаку и министр иностранных дел Теодор Мелешкану.

На встрече с вице-премьером особое внимание было уделено перспективам развития сотрудничества в различных направлениях, в сферах безопасности, туризма, экономики, торговли, сельского хозяйства и культуры. Обсуждались возможности создания коридоров между морскими портами обеих стран, а также начала прямого воздушного сообщения.

Подводя итоги встреч в Бухаресте, Ираклий Кобахидзе заявил, что основной акцент был сделан на необходимости углубления политического и экономического сотрудничества между двумя странами.

Читайте также: Швеция и Польша считают Грузию лидером «Восточного партнерства»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евроинтеграция Грузии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить