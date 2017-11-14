Москва в ближайшие дни станет площадкой для переговоров по Карабаху

Москва, , 16:54 — REGNUM Находящийся с рабочим визитом в Москве министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня, 14 ноября, встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шефером (США) и Стефаном Висконти (Франция). На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по необходимым шагам с целью создания благоприятных условий для продвижения процесса исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы.

Уточняется, что собеседники обсудили шаги, направленные на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Обсуждалась возможность организации в ближайшем будущем встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября встречу в аналогичном формате проведет также министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, который сообщил, что было выдвинуто предложение о проведении трехсторонней встречи. Но как пояснила 9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, сопредседатели планируют организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана до конца года.

«С учетом женевского саммита по нагорно-карабахскому урегулированию сопредседатели планируют организовать до конца года встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Такие контакты запланированы с учетом договоренностей, достигнутых 16 октября», — сказала Захарова.

Завтра, 15 ноября, по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом в Москву отправится также президент Армении Серж Саргсян.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Серж Саргсян обсудит с Владимиром Путиным повестку армяно-российских отношений и вопросы относительно дальнейшего укрепления и развития двусторонних связей.

«Президенты обсудят также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и актуальные региональные проблемы», — говорится в сообщении.

Президенты Армении и России в Третьяковской галерее примут участие в торжественной церемонии официального открытия Дней культуры Армении в России, которые посвящены 25-летию установления дипломатических отношений между РА и РФ и 20-летию подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией.

Хотя в сообщении нет прямого упоминания о том, что планируется обсуждение нагорно-карабахского конфликта, но, по мнению наблюдателей, именно эта тема станет одной из ключевых.

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