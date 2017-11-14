Дональд Трамп очаровал Дмитрия Медведева за ужином на саммите АСЕАН

Москва, , 16:52 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил журналистам, что 12 ноября смог побеседовать с президентом США Дональдом Трампом в ходе гала-ужина на саммите АСЕАН, устроенном в честь 50-летия организации.

Дмитрий Медведев поделился впечатлениями от участия в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите на Филиппинах, особое внимание уделив ужину в Маниле, во время которого он сидел «практически рядом» с Трампом и даже смог с ним поговорить.

На фоне ухудшающихся с каждым днем отношений России и США, Трамп произвел на Дмитрия Медведева очень хорошее впечатление, беседуя с ним об истории двух государств.

«Само по себе это неплохо. Плохо другое — плохо то, что, несмотря на наличие контактов, возможность обсуждать какие-то вопросы, наши отношения деградируют день ото дня. Они находятся в самой низкой точке за последние десятилетия», — сообщил Дмитрий Медведев, добавив, что его впечатления в общем совпадают с оценкой, которую дал новому президенту США Владимир Путин, назвавший Трампа открытым и доброжелательным человеком.

Напомним, хорошее впечатление первые лица администрации США оказывают на Дмитрия Медведева не в первый раз. В частности, предыдущий глава Белого дома и знаменитый «миротворец» Барак Обама характеризовал Медведева как человека, обеими ногами стоящего в будущем, а Дмитрий Медведев был не менее любезен, фактически одобрив в Совбезе ООН уничтожение Ливии и зверское убийство Мауммара Каддафи силами, подконтрольными США и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в столице Филиппин Маниле начался 31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Председатель правительства России Дмитрий Медведев 13 ноября выступил на первой сессии саммита, касающейся перспектив развития инфраструктуры.

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