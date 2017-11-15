Москва, , 01:16 — REGNUM Информация о поставках из США топлива, закупаемого в России, на терминал в Бельгии, позволяет предположить, что «газовая зависимость» от Москвы лишь возрастает. Более того: вместо того, чтобы покупать российский газ по трубе, Европа покупает его в сжиженном виде с наценкой минимум 15−20%. Минимум — потому что, например, пробная поставка «американского» сжиженного природного газа в Польшу дороже поставок из Катара на 40%. В этом выгодном предприятии принимают участие введшие антироссийские санкции американцы. Как преодолеть ограничение в поставках российского газа, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Демократизация тоталитарного российского газа делается так — достаточно пустить его к потребителю через достаточно рукопожатного представителя свободного мира. А за умеренную плату таковой обычно находится.

Эту схему, опробованную на Украине при закупках донбасского антрацита, теперь внедряют Штаты, в лице самых грамотных своих торговых специалистов, конечно. Продавая в Европу сжиженный газ, закупленный у России в Усть-Луге. А что? И возить недалеко, и политический профит имеется. Ведь очевидно для самого упертого неполживца, что побывав в священных емкостях демократического танкера, злобный российский сразу теряет все свои тоталитарные свойства и может без опаски использоваться европейской промышленностью и обывателями.

За такое достижение на ниве антироссийских санкций европейцам не грех и дополнительно раскошелится в пользу поставляющей «американский» газ компании Navigator Holdings. Почти треть (31%) акций которой принадлежат министру торговли США Уилбуру Россу. Невозможно поставить под сомнение высокую торговую квалификацию данного персонажа. Действительно, на вопрос как лучше Европе закупать российский газ — по трубам дешево или в сжиженном виде дорого, ответ может быть только один. Так, чтобы и США, или хотя бы их высокопоставленные представители получали выгоду. Вот тогда сделка может считаться соответствующей самым высоким нормам антироссийской санкционности.

В итоге получается, что весь тот запал «диверсификации поставок» о котором так много и радостно трубила, например, Польша, превращается в схему отъема денег в пользу русско-американского сотрудничества. Которое, несмотря на некоторую циничность, положительно характеризует способность России находить выход из трудных ситуаций.

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