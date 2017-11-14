В Крыму будут рады возвращению турецкого бизнеса

Симферополь, , 16:40 — REGNUM В Крыму приветствуют восстановление российско-турецких отношений, ожидая, что это положительно скажется на экономике российского полуострова. Об этом 14 ноября журналистам заявил глава РК Сергей Аксёнов, комментируя итоги переговоров между президентами РФ и Турции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас сегодня нет запретов на работу с турецкими компаниями после встречи глав государств. Решение нашего президента восстановить связи с Турцией в любом случае пойдут в плюс Крыму. Турецкий бизнес всегда активно здесь работал. Мы будем рады, если турецкие бизнесмены вновь примут решение развивать у нас свои бизнес проекты», — отметил Сергей Аксёнов.

Он также выразил надежду на возобновление паромного сообщения между полуостровом и Турцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, длившаяся более четырёх часов, состоялась в Сочи 13 ноября.

Известно, что сначала лидеры государств общались «с глазу на глаз», затем к переговорам подключили широкий круг представителей различных ведомств двух стран.

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Турции в Сочи заявил, что отношения между двумя странами можно считать восстановленными практически в полном объёме — Москва и Анкара снова работают практически по всем направлениям. Президент Турции, в свою очередь, обратил внимание на развитие двусторонних отношений в военной, политической и торговой сферах.

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