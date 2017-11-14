Комитет рекомендовал Госдуме принять поправки о СМИ-инагентах

Москва, , 16:39 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять поправки о СМИ-инагентах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Под действие закона подпадают как иностранные СМИ, так и финансируемые напрямую зарубежными структурами или зарубежными НКО СМИ с образованием и без образования юридического лица, «распространяющие для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы».

Иностранными агентами могут быть признаны зарубежные СМИ, если они «получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных иностранных организаций, иностранных граждан или от российских юридических лиц, получающих средства от указанных источников».

Текст поправок

Авторы предлагают дополнить статью 6 закона «О СМИ». «Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лица печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное СМИ), могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функцию иностранного агента», — говорится в тексте поправок. Такие СМИ могут быть признаны агентом «независимо от организационно-правовой формы, если получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств», международных организаций, лиц без гражданства или «уполномоченных ими российских юрлиц».

Согласно этой поправке, к СМИ-иностранному агенту уполномоченный орган исполнительной власти может применить положения закона об НКО, в том числе касающиеся маркировки. СМИ-иностранный агент имеет те же «права и обязанности», что и НКО-агент, следует из проекта изменений.

Корреспонденты

Действие закона в случае его принятия не коснется корпунктов иностранных СМИ или иностранных корреспондентов, поскольку они проходят аккредитацию в МИДе и их работа регулируется решениями этого ведомства, отметил ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Не зарегистрировавшимся в качестве инагентов СМИ будут грозить те же санкции, что и не прошедшим эту процедуру НКО: «штрафы и необходимость маркировки материалов». Все дальнейшие решения о судьбе СМИ — иностранных агентов также будет принимать «уполномоченный орган исполнительной власти», то есть Минюст.

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