Закон о СМИ-инагентах обещают не применят для ограничения свободы слова

Москва, , 16:30 — REGNUM Поправки в законодательство о СМИ-инагентах не будут использоваться для ограничений свободы слова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») в ходе обсуждения документа.

«Данная поправка не будет использоваться для ограничения свободы слова и препятствования работы журналистов в России. Данный законопроект является исключительной мерой, вызванной использованием американской стороной своего закона об иностранных агентах в целях борьбы со СМИ, составляющих конкуренцию для их крупнейших телеканалов на американском рынке», — сказал Левин на заседании комитета.

Руководство четырех думских фракций подготовило зеркальный ответ на давление на российские СМИ в США. Под действие закона, который нижняя палата парламента намерена принять 15 ноября, подпадают как иностранные СМИ, так и финансируемые напрямую зарубежными структурами или зарубежными НКО СМИ с образованием и без образования юридического лица, «распространяющие для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы».

Иностранными агентами могут быть признаны зарубежные СМИ, если они «получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных иностранных организаций, иностранных граждан или от российских юридических лиц, получающих средства от указанных источников».

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