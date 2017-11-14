Новая годовщина агрессии Марокко и Мавритании против Западной Сахары

Тифарити, , 16:11 — REGNUM 14 ноября 2017 года исполняется 42 года со дня подписания позорного мадридского трехстороннего соглашения между Испанией, Мавританией и Марокко, согласно которому передается только управление территорией Западной Сахары новым оккупационным силам. Все это делали без консультации сахарского народа, который долгое время ждал от метрополии Испании проведения референдума на самоопределение и независимость, как это утверждено в резолюции 1514 (XV), принятой Генеральной Ассамблей ООН 14 декабря 1960 года. После вторжения в Западную Сахару войск Мавритании и Марокко в истории начался новый этап притеснений, несправедливости, преследований и репрессий сахарского народа.

Народ Западной Сахары, под эгидой единственного законного представителя Народного фронта освобождения Сагият Эль-Хамра и Вади эд-Дахаб (Фронта ПОЛИСАРИО), продолжал борьбу за освобождение своей родины от новых оккупантов, завоевав уважение и признание от континентальной и международной общности.

В скорое время братский народ Мавритании сверг даддахский режим и был подписан в августе 1979 года договор между Фронтом ПОЛИСАРИО и правительством Мавритании, в котором Мавритания отказывается от мадридского трехстороннего соглашения, признав ПОЛИСАРИО и Сахарскую республику.

За 16 лет войны против Марокко народ Западной Сахары смог доказать врагу устойчивость, решительность и готовность защищать и освободить последний пролет своей земли. За это время вывший король Марокко Хасан II осознал свою историческую ошибку и согласился на проведение референдума в Западной Сахаре.

Под эгидой ООН Фронт ПОЛИСАРИО и Королевство Марокко подписали мирный договор, была проведена дислокация Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) [1], 6 сентября 1991 года был прекращен огонь и Советом Безопасности ООН подтверждено время организации референдума.

Новый король не усвоил уроки из недавней истории, бросая все: мирный договор, подписанный его отцом, резолюции Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, Четвертого Комитета, резолюции Африканского союза и т. п. Этим Мохамед VI только доказывает, что прогресс, мир и безопасность народов Большого Магриба не являются приоритетом в его политике. Для него, самое главное, выполнение задач тех, кто лоббирует интересы внешнего фактора, ощущение которого заметно во внутренней политике самого королевства.

У любого терпения есть предел. Наш народ 26 лет ждет обещанного референдума. Политика Мохамеда VI приводит весь регион Магриба к неизвестному будущему. Последняя речь короля марокканского режима, 6 ноября 2017 г., по случаю так называемого «зеленого марша», т. е. военного вторжения марокканских войск на территорию Западную Сахары, только подливает масло в огонь. Он утверждает, что «нет других решений по сахарскому вопросу, кроме автономии». Такая речь даже против интересов народа самого Марокко. Сахарская народная поговорка утверждает, что «у кого стены стеклянные — не должен бросать камни».

Король постоянно забывает множество резолюций Совета Безопасности ООН, которые утверждают право народа Западной Сахары на самоопределение и независимость, последняя из них резолюция № 2351 (2017) от 28 апреля с. г. Интересно, зачем тогда существование Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) в Западной Сахаре. Король Марокко противоречивый, ООН говорит провести референдум, а он настаивает на автономию без консультации сахарского народа. Фронт ПОЛИСАРИО говорит, что автономия может быть одним из вариантов на референдуме, но не единственным, там ещё должны быть независимость и аннексия. Король Марокко просто играет с огнём.

Если ООН не может заставить Марокко соблюдать принципы международного права, Сахарави остается продолжать свою освободительную борьбу до полной независимости Западной Сахары. Сахарская Арабская Демократическая Республика и ее территориальная целостность для Фронта ПОЛИСАРИО являются красной линией, и мы готовы к защите нашего суверенитета.

Сегодня нет государства в мире, которое признает суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Все инстанции признают Западную Сахару по разному. ООН и региональные организации признают территорию в ожидании деколонизации. 21 декабря 2016 года Европейский Верховный Суд утвердил, что Западная Сахара является третьей страной и не может войти в состав любого соглашения между Европейского Союза и Марокко. Это означает, что Марокко является оккупационной силой и не может представлять интерес сахарского народа. Африканский союз (АС) признают САДР и Королевство Марокко находится рядом с Сахарской республикой. Марокко же подписало в прошлом году всю формальность, чтобы возвращаться в континентальную организацию после лишения членства 33 года. Для возвращения в состав африканской организации ему пришлось подписать Учредительный Акт образования АС. Марокканский парламент так же утвердил континентальный Акт и его подписал сам король без каких-либо оговорок (воздержаний) или предварительных условий. Это означает, что границы Марокко зафиксированы во время получения независимости в 1956 году, и все споры вопросы между странами — членами АС решаются мирным путем. Отсюда можно сказать, что Марокко признало САДР де факто и де юре.

С одной стороны, Марокко сидеть за столом переговоров с представителем народа Западной Сахары, Фронта ПОЛИСАРИО, а с другой — марокканское общество не получает достоверную информацию. Почему же марокканский режим скрывает правду от своего народа? Есть только один разумный ответ: устойчивость самого режима зависит от степени скрытия правды и дезинформации среди населения. Марокканский режим потерпел два военных переворота в начале 70-х годов прошлого столетия и это стало началом требования к Западной Сахаре. Для самосохранения самого режима идеологии Хасана II советовали оккупировать Западную Сахару, чтобы все внимание было направлено на «защиту территориальной целостности» королевства.

Марокко торгуется мошенничеством, обманом, иллюзией и фальсификацией реальности. Марокканский народ не в курсе дела и дорого платил во время оккупационной войны против братского народа Западной Сахары. В случае продолжения марокканского режима в своей оккупационной политике в Западной Сахаре, тогда остается только один вариант — возвращение к войне и, это просто означает, естественно, господство над марокканской территорией страха, нестабильности, больше бедности и неизвестного будущего.

К сожалению, Париж с 1975 года поддерживал марокканскую оккупацию Западной Сахары и всегда был единственным препятствием мира в северо-западном регионе Африки. Самое интересно, что принципы Французской революции защищают суверенитет народов, право на свободу и независимость и уважение прав человека. Почему же Франция не выполняет принципы ее революции?! А это не противоречит принципам демократии?! А как это называется?!

Призываем Францию, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, прекратить поддержку марокканской оккупации и содействовать установлению справедливого и прочного мира в регионе Магриба и соблюдению марокканским режимом Устава ООН.

Для решения данного конфликта у марокканского режима лишь три варианта:

— Толерантный подход Марокко заключается в том, что необходимо просто прекратить его оккупацию территорий Западной Сахары, признавая САДР. Это открывает дорогу перед единством Магриба и будет началом окончания страдания народов данного региона. Из-за «гордости» марокканский режим на этот шаг не идет.

— Без толерантного подхода Марокко, направленного на оживление мирного процесса урегулирования, начиная с выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, давая народу Западной Сахары возможность определить свою судьбу через долгожданный референдум. Может быть для марокканского режима это самый оптимальный шаг для окончательного решения этого конфликта.

— Возвращение к старому сценарию, к войне, и это просто самоубийство марокканского режима и убийство мечты народов Большого Магриба. Кроме того, этот вариант перерождает в Марокко отрицательные последствия войны, которые приводят к большой нищете среди населения, хаосу, невежеству и изоляции и, может быть, к свержению самого марокканского режима.

Фронт ПОЛИСАРИО не может молчать, когда ежедневно нарушаются права человека на оккупированной Марокко части Западной Сахары, эксплуатируются наши природные ресурсы в обход Международного права и Марокко отказывается от выполнения многочисленных резолюций международной общности по представлению сахарскому народу возможности определить свою судьбу.

Мы заявляем, что наше терпение небезгранично, и наша надежда направлена на то, что марокканский режим будет управляться с умом, оставит эмоции и вернется к международной легитимности в качестве оптимального решения, в котором нет победителей и побежденных.

Ещё раз Фронт ПОЛИСАРИО выражает готовность сесть за стол переговоров с Марокко в соответствии с резолюцией № 2351 от 28 апреля 2017 года, чтобы найти объективный подход к процессу урегулирования последней колонии на африканском континенте.

Москва: 14 ноября 2017 г.

Д-р Мохамед Фадель Али Салем.

[1] www.un.org/ru/peacekeeping/missions/minurso/