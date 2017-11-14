Лужков о бывшем владельце Черкизовского рынка: «Помогал актерам»

Москва, , 16:09 — REGNUM Объявленный в международный розыск бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов помогал актёрам и театрам в тяжелые для страны и Москвы времена, заявил 14 ноября бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Он сообщил, что продолжает поддерживать контакт с Исмаиловым по телефону, хотя лично они не встречались уже давно.

«Лично мы встречались уже давно, а по телефону общаемся. У него был день рождения, и я поздравил его», — цитирует Лужкова RT.

Вопросы, связанные с расследованием уголовного дела в отношении Исмаилова они не обсуждали. По словам Лужкова, средства на поддержку театров беглый предприниматель выделял из заработанного.

«Во времена, которые были предельно тяжёлыми для страны и для Москвы, был в бизнесе и многое из заработанного направлял на поддержку культуры, помогал актёрам, помогал театрам», — сказал экс-мэр.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Исмаилова, его подозревают в организации убийства двух лиц. По словам адвоката «незаконное решение» было обжаловано в Московском городском суде, а апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября.

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