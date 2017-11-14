Америка сильно напряглась — Никита Кричевский о ситуации в США

Москва, , 15:52 — REGNUM Филиппины, Малайзия и ряд других стран ждут возвращения РФ с новым глобальным проектом, заявил 14 ноября профессор Британской школы социально-экономических исследований Юрий Громыко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Хотя информационные войны были всегда, сейчас мы находимся в очень интересной ситуации, когда, казалось бы, нет идеологических оснований для противостояния, — сказал он. — С другой стороны, та зачистка поля, которую проделал Трамп, была совершенно понятна: это попытка бороться с заговором СМИ против самого Трампа».

При этом он уточнил, что желание RT информировать, а не влиять в принципе едва ли реализуемо.

«Российские СМИ выражают совершенно чётко задаваемую повестку, — подчеркнул он. — Она связана с освоением евразийского пространства и с тем, что мы имеем право гасить военные конфликты, не станем бросать друзей и будем выстраивать социально-ориентированную неоиндустриализацию совершенно другого типа. И как только эта повестка начинает хоть в каких-то контурах проясняться, то начинает раздражать, поскольку у американцев информация проходит через сложнейшее концептуальное сито, которое RT начинает ломать, а стало быть, восприниматься как враг. Но она не враг, а у неё просто иное концептуальное видение мира, на которое мы имеем право. Дмитрий Анатольевич сказал, что мы не стремимся иметь глобальный проект. Но мы не можем не иметь его. В силу нашей истории и огромного пространства мы будем влиять на весь мир и влияем. Филиппины, Малайзия и ряд стран ждут возвращения России с новым проектом».

В свою очередь другой гость передачи, экономист Никита Кричевский указал на итоги социологического исследования:

«Значительная часть американской молодежи высказалась за социализм. Не за капитализм! А кто у нас провозвестник социализма? Конечно, Россия. Совершенно очевидно, что Америка сильно напряглась. Люди говорят о том, что ситуация в США всё более и более несправедлива. И дело не в идеологических различиях — до революции их не было, но Запад всё равно рисовал огромного русского медведя, который поглощает маленькие европейские государства».

При этом он заметил, что, кроме некоторых зарубежных информагентств, работающих в РФ, иностранными агентами следует признать и некоторые российские СМИ, вреда от которых, по его мнению, гораздо больше, чем от западных.

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Напомним, что Министерство юстиции США подтвердило регистрацию телеканала Russia Today America в качестве иностранного агента на территории Штатов. Об этом говорится на сайте данного ведомства. В свою очередь, Госдума РФ пообещала принять закон, позволяющий относить к инагентам заграничные СМИ, работающие в России. Соответствующие критерии определит Минюст.