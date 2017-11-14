Гройсман заявил о продолжении децентрализации на Украине

Киев, , 15:48 — REGNUM Реформа, связанная с административной и бюджетной децентрализацией на Украине, будет продолжена, заявил 14 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Выступая на заседании Ассоциации городов Украины премьер сообщил, что взятый правительством курс никто не остановит.

«Никто не собирается и не остановит децентрализацию в стране. Децентрализация будет продолжена», — цитирует УНН Гройсмана.

По его словам, данную реформу поддерживает и президент Украины Петр Порошенко, и парламентская коалиция.

Гройсман сообщил, что принятая в стране «формула выравнивания» позволит правительству поддерживать малые города.

Ранее украинский премьер вновь напомнил старую «формулу приоритетов» в деятельности правительства и Верховной рады до конца года. Он сказал, что Украине необходимо принять такой государственный бюджет, который позволит поддерживать оборону, образование, здравоохранение, а также децентрализацию, которая «должна быть сохранена».

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Отметим, что такой же формулы Украина придерживалась годом ранее. Выступая на заседании правительства в августе 2016 года, Гройсман выразил уверенность, что «украинская экономика будет демонстрировать рост».

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