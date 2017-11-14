МИД РФ обещает США адекватный ответ на притеснение СМИ

Москва, , 15:40 — REGNUM Москва адекватно ответит Вашингтону на притеснение в США российских СМИ. Об этом 14 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Республики Маврикий Ситанахом Лачминараиду.

Глава МИД отметил, что для оценки ответных мер можно подобрать много терминов, например — зеркальные, адекватные. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин уже пообещал американской стороне быструю и зеркальную реакцию.

«Поэтому надо набраться терпения на небольшой период времени», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года разведка США назвала российские информационные агентства RT и Sputnik инструментами кампании, якобы организованной Москвой в поддержку кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в период президентской кампании 2016 года.

27 октября администрация Twitter объявила том, что рекламные публикации RT и Sputnik в социальной сети отныне попадают под запрет.

10 ноября стало известно о том, что минюст США обязал RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае телеканалу пригрозили заморозкой счетов и активов и арестом руководителя компании в США.

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