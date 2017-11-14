Москва, , 15:22 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, президент России Владимир Путин посетит компанию «Россети», сообщается на сайте Кремля.

Путин ознакомится с инновационными разработками для электросетевого комплекса.

Затем глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию подстанций «Пресня» (Москва), «Стадион» (Самара), «Береговая» (Калининград), которая пройдет в режиме видеоконференции.

Позже состоится совещание по вопросам развития электроэнергетики. В нем примут участие руководители госкомпаний, федеральных министерств и ведомств.

На заседании выступит министр энергетики Александр Новак.

Справка ИА REGNUM :

ПАО «Россети» — оператор энергетических сетей в России — является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн километров линий электропередачи, 496 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 773 тыс. МВА.

Выручка ПАО «Россети» в 2016 году составила 904 млрд рублей, что на 17,9% больше показателя 2015 года. При этом достигнута рекордная чистая прибыль в размере 98,3 млрд рублей, что на 20,5% выше, чем годом ранее.

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