Визит глав МИД Польши и Швеции в Тбилиси сочли безусловной поддержкой

Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Визит министров иностранных дел Польши и Швеции за несколько дней до саммита «Восточного партнерства» в Грузии расценивают как безусловную поддержку со стороны европейских партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе после состоявшейся 14 ноября в Тбилиси встречи с главой МИД Польши Витольдом Ващиковским и коллегой из Швеции Маргот Вальстрем.

«Я уверен, что саммит «Восточного партнерства» будет успешным для Грузии, для Восточного партнерства и Евросоюза. Он еще раз зафиксирует поддержку европейского выбора Грузии, а также определит практические шаги, которые принесут пользу нашему населению», — заявил на пресс-конференции после окончания встречи Михаил Джанелидзе.

По его словам, и Польша, и Швеция твердо поддерживают европейскую интеграцию и развитие Грузии, тесно сотрудничают с ней в двустороннем формате и оказывают помощь в процессе интеграции с ЕС.

«Результаты этой поддержки уже налицо. В формате «Восточного партнерства» Грузия достигла больших успехов. Сегодня Грузия — ассоциированный партнер Евросоюза, интегрирована с его внутренним рынком соглашением о свободной торговле, после осуществления которого Евросоюз стал для Грузии торговым партнером номер один. Сегодня мы пользуемся безвизовым сообщением со странами Шенгенской зоны и являемся членом энергетического объединения Евросоюза. Грузия — важный партнер ЕС и в сфере обороны и безопасности, что признано в документе глобальной безопасности Евросоюза», — заявил на пресс-конференции глава МИД Грузии.

Он поблагодарил польского и шведского коллег за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнул важную роль ЕС в деле урегулирования конфликтов.

Главы МИД Польши и Швеции прибыли в Тбилиси с визитом 14 ноября. Они проведут встречи с представителями правительства, общественности, посетят офис Миссии мониторинга ЕС и села, находящиеся у «линии оккупации», говорится в сообщении МИД Грузии.

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