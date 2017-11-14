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S&P снизило рейтинг Венесуэлы до дефолтного уровня

Политика

Венесуэлы не выплатила проценты долговым обязательствам на общую сумму около $300 млн

S&P снизило рейтинг Венесуэлы до дефолтного уровня
Иллюстрация:  binarytrader.ru
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Каракас, 14 ноября 2017, 15:16 — REGNUM  Долг Венесуэлы в иностранной валюте был снижен агентством S&P 14 ноября после того, как правительство не смогло выплатить проценты по обязательствам национальной корпорации PDVSA на общую сумму около $300 млн, следует из данных опубликованных на сайте Standard & Poor's.

Решение о снижении рейтинга до уровня SD (selected default, выборочный дефолт) было принято в связи с неуплатой средств по облигациям со сроком погашения в 2019 и 2024 годах. Ранее эти платежи уже были просрочены, но Каракас получил 30-дневную отсрочку, срок которой закончился на прошлой неделе.

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При этом по обязательствам Венесуэлы в национальной валюте рейтинг S&P был сохранен на преддефолтном уровне. В агентстве допустили, что вероятность приостановки платежей по указанным обязательствам в ближайшие три месяца составит 50%.

Ожидается, что в ближайшие дни правительство Венесуэлы при участии международных посредников проведет переговоры с оппозицией в Доминиканской республике, в результате может появиться выход из сложившегося в стране кризиса.

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Напомним, Венесуэла переживает длительный политический и экономический кризис, который некоторые эксперты называют инспирированным со стороны США.

Ранее по инициативе Вашингтона состоялось заседание Совбеза ООН по Венесуэле, которое бойкотировали Россия и Китай. Члены совета посчитали «политической манипуляцией» и «вмешательством во внутренние дела» Венесуэлы предложения, выдвинутые Соединенными Штатами и отказались принимать участие в заседании.

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