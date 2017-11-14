Иран надеется, что Харири останется премьер-министром Ливана

Тегеран, , 14:47 — REGNUM Иранский чиновник выразил надежду на то, что Саад Харири останется премьер-министром Ливана, сообщает 14 ноября Reuters.

Данное заявление опровергает обвинения со стороны Саудовской Аравии в том, что Харири подал в отставку под давлением Ирана и «Хезболлы».

4 ноября премьер-министр Ливана Саад Харири, находясь с официальным визитом в Саудовской Аравии, заявил, что опасается за свою жизнь со стороны Ирана и «Хезболлы» и поэтому уходит в отставку.

За день до своей отставки Харири провел встречу в Бейруте с главным советником Высшего руководителя Ирана Али ХаменеиАли Акбаром Велаяти.

«Харири утверждает, что во время нашей встречи попросил Иран прекратить вмешательства в дела Ливана, но он этого не делал», — подчеркнул Велаяти.

Велаяти также обвинил Саудовскую Аравию в том, что она раздувает пламя напряженности в регионе, так как не может смириться со стратегической дружбой между Тегераном и Бейрутом.

Напомним, отношения между Саудовской Аравией и Ираном всегда страдали от недостатка доверия, однако в январе 2016 года ситуация осложнилась тем, что стороны разорвали дипломатические отношения. Обе державы — шиитский Иран и суннитская Саудовская Аравия — претендуют на лидерство на Ближнем Востоке, что и является причиной затяжной конфронтации.

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